comida

5 receitas com ingredientes ricos em cálcio para o almoço

Veja como preparar pratos deliciosos e saudáveis para o dia a dia

Portal Edicase

Publicado em 28 de março de 2025 às 16:37

Salmão ao molho cremoso com cogumelo e espinafre Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

O cálcio é um nutriente vital, indispensável para a saúde óssea e dentária, além de colaborar no bom funcionamento de várias funções corporais. Assim, garantir a ingestão adequada desse mineral pode ajudar a prevenir problemas de saúde, como a osteoporose. Incorporar alimentos ricos em cálcio nas refeições do dia a dia é uma excelente forma de cuidar do corpo enquanto saboreia pratos deliciosos e nutritivos. >

Veja, a seguir, 5 receitas com ingredientes ricos em cálcio para o almoço! >

Salmão ao molho cremoso com cogumelo e espinafre

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

200 ml de creme de leite fresco

Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e sele os filés com a pele para baixo por 3 a 4 minutos. Vire e sele o outro lado por mais 2 minutos. Retire da panela e reserve. >

Na mesma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e o cogumelo e cozinhe até dourarem levemente. Acrescente o espinafre e mexa até murchar completamente. Despeje o creme de leite, mexa bem e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até o molho engrossar levemente. Sirva o salmão com o molho. >

Arroz cremoso de couve-flor com frango e queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

2 peitos de frango cozidos e desfiados

2 xícaras de chá de florete de couve-flor

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de creme de ricota

1/4 de xícara de chá de queijo minas ralado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e noz-moscada em pó a gosto

Água >

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure um dente de alho. Adicione o arroz e refogue até ficar brilhante. Tempere com sal e cubra com água — dois dedos acima do arroz. Cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Reserve. Em uma panela, cubra a couve-flor com água e cozinhe em fogo médio até ficar bem macia, cerca de 8 a 10 minutos. Escorra e amasse com um garfo até virar um purê rústico. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o dente de alho restante até dourarem levemente. >

Acrescente o purê de couve-flor ao refogado, junte o leite e o creme de ricota. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Misture até formar um creme espesso. Misture o frango desfiado e o arroz já cozido ao creme, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes. Adicione o queijo minas ralado e mexa até derreter e dar ainda mais cremosidade. Sirva quente, com cheiro-verde por cima. >

Lasanha de ricota com abobrinha e queijo

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

800 g de ricota fresca amassada

3 xícaras de chá de molho de tomate

1 dente de alho picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Folhas de manjericão para decorar >

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo baixo e refogue o alho até dourar. Adicione as rodelas de abobrinha, tempere com sal e pimenta-do-reino, e refogue rapidamente até ficarem levemente macias. Reserve. Em uma tigela, misture a ricota com um pouco de sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente um fio de azeite para dar cremosidade. >

Em um refratário, espalhe um pouco de molho de tomate no fundo. Coloque uma camada de massa de lasanha. Adicione uma camada da mistura de ricota e algumas rodelas de abobrinha. Cubra com mais molho de tomate. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com molho. >

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe gratinar por mais 10 minutos. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e decore com folhas de manjericão fresco. Sirva em seguida. >

Espaguete com sardinha e brócolis Crédito: Imagem: Magdanatka | Shutterstock

Espaguete com sardinha e brócolis

Ingredientes

250 g de espaguete

150 g de sardinha sem espinhas e desfiada

1 xícara de chá de florete de brócolis

1/2 cebola-roxa fatiada em tiras finas

2 colheres de sopa de uva-passa preta

2 colheres de sopa de pinoli

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar >

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o brócolis e cozinhe por 3 minutos. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até ficarem levemente dourados. >

Adicione a sardinha, a uva-passa e o pinoli. Refogue por 2 a 3 minutos. Junte os brócolis, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espaguete cozido à frigideira. Misture bem, adicionando um pouco da água do cozimento reservada para dar cremosidade. Sirva em seguida. >

Lentilhas com tofu, espinafre e arroz branco

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz branco

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 xícara de chá de espinafre fresco

200 g de tofu firme cortado em cubos

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar >

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure um dente de alho. Adicione o arroz e refogue até ficar brilhante. Tempere com sal e cubra com água — dois dedos acima do arroz. Cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Reserve. >