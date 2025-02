comida

5 receitas de bolinho fit para o almoço

Aprenda a preparar opções práticas e deliciosas para manter a dieta em dia sem abrir mão do sabor

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 14:00

Bolinho fit de lentilha com cenoura Crédito: Imagem: Chatham172 | Shutterstock

Se você está em busca de refeições práticas e saudáveis para o almoço, o bolinho fit pode ser uma opção perfeita. Preparados com ingredientes saudáveis e nutritivos, os bolinhos ajudam a manter a dieta em dia sem abrir mão do sabor. Além disso, são ideais para incluir mais proteínas, fibras e vitaminas no cardápio. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas fáceis e deliciosas de bolinhos fit para você variar suas refeições e desfrutar de um almoço saboroso e equilibrado. Confira! >

Bolinho fit de lentilha com cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha cozida

1 cenoura descascada e ralada

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de sementes de abóbora

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha vermelha, a cenoura, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, a páprica, as sementes de abóbora, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e mexa para incorporar. Modele no formato de discos e disponha em um assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida. >

Bolinho fit de abóbora com aveia

Ingredientes

1 kg de abóbora cabotiá descascada, cortada em cubos e cozida

1 xícara de chá de aveia em flocos

Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto

Azeite de oliva para untar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a abóbora e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter uma purê. Adicione a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Modele no formato de bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida. >

Bolinho de arroz com frango e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral cozido

100 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de espinafre cozido e picado

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1 colher de chá de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz integral, o frango, o espinafre, o ovo e a farinha de grão-de-bico. Misture até obter uma massa homogênea. Acrescente o alho, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, modele os bolinhos e disponha-os em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida. >

Bolinho fit de grão-de-bico com salsinha Crédito: Imagem: Cesarz | Shutterstock

Bolinho fit de grão-de-bico com salsinha

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/4 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1 ovo

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata até obter uma pasta. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o doure. Acrescente o grão-de-bico e refogue por 4 minutos. Junte a salsinha, o cominho, a pimenta-do-reino, o sal e o suco de limão e e misture. Aos poucos, coloque a farinha de grão-de-bico e mexa até obter uma massa homogênea. Desligue o fogo, espere amornar, acrescente o ovo e misture novamente. Modele os bolinhos e coloque-os em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida. >

Bolinho de carne moída com batata-doce

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cozidas

200 g de carne bovina moída

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Azeite de oliva para refogar e untar >

Modo de preparo