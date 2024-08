Edicase Brasil

5 receitas de chá de espinheira-santa e seus benefícios para a saúde

A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia M.) é uma planta nativa da América do Sul, famosa por suas propriedades medicinais, especialmente no alívio de sintomas de problemas digestivos. Em 1922, por exemplo, ela começou a ganhar destaque com os estudos do professor Aluízio Franca, da Faculdade de Medicina do Paraná, que observou resultados positivos ao utilizá-la no tratamento de pacientes com úlcera gástrica.