Hip Hop e mais: Espaço Dona Neuza apresenta atrações para próximo sábado (6)

Ingressos já estão à venda

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:41

Espaço Dona Neuza apresenta atrações para próximo sábado (6)
Espaço Dona Neuza apresenta atrações para próximo sábado (6) Crédito: Divulgação

O Espaço Cultural Dona Neuza, no Imbuí, em Salvador, apresenta no próximo sábado (6) duas atrações especiais: Roça Sound e Irmão Carlos Psicofunk. A abertura dos portões é às 17h, e o início dos shows, às 18h. Os ingressos já estão à venda.

O Roça Sound faz a fusão do sound system com o hip hop e traz um show coordenado por uma DJ soltando as batidas e por dois MC's compositores rimando, além de um dançarino (B-Boy). Já Irmão Carlos Psicofunk mistura black music, rock'nroll e sotaque soteropolitano.

Os ingressos podem ser comprados por meio deste link (clique aqui). 

O que é o Ponto Sonoro?

O Ponto Sonoro é um projeto que transforma o Espaço Cultural Dona Neuza em um polo de criação, formação e difusão musical. A iniciativa promove shows, cursos gratuitos e um podcast, sempre valorizando a música produzida na Bahia.

A programação inclui seis edições de shows ao vivo, sempre com Irmão Carlos Psicofunk como anfitrião e uma atração convidada selecionada por convocatória, além do Papo Sonoro, podcast que reúne artistas para discutir os bastidores da cena musical, e três cursos técnicos híbridos, voltados para jovens da região. As oficinas são gratuitas.

Espaço Cultural Dona Neuza

O espaço surgiu como fruto da inquietação artística do idealizador e criador, irmão Carlos, e da necessidade de trazer para a região da cidade uma programação cultural regular.

Já o projeto nasce da trajetória já consolidada do Espaço Cultural Dona Neuza como local de encontro de músicos, produtores e criadores da cidade. Agora, com o Ponto Sonoro, o espaço se fortalece como um HUB cultural, ampliando seu impacto na comunidade, promovendo acesso gratuito à cultura, formação profissional e difusão de talentos da cena musical baiana.

Projeto aprovado no Edital Gregórios Ano IV, edital 03/2024, da Fundação Gregório de Matos, Secretária de Cultura e Turismo - SECULT, Prefeitura Municipal de Salvador.

Serviço:

O quê: Ponto Sonoro

Quando: próximo sábado (6)

Onde: Espaço Cultural Dona Neuza

Endereço: Rua Jayme Sapolnik, 766 - Imbuí, Salvador - BA, 41710-045, Brasil

