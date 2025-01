comida

5 receitas fit para incluir na dieta

Aprenda a preparar opções simples e saborosas para manter a boa forma

Portal Edicase

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 19:20

Barrinha de cereal Crédito: Imagem: Tomertu | Shutterstock

As receitas fitness são uma excelente opção para quem deseja manter a dieta mesmo na correria do dia a dia. Saudáveis e simples de fazer, podem ser preparadas com diversos ingredientes. E o melhor de tudo: ajudam o corpo a obter os nutrientes necessários, ao passo que oferecem uma refeição completa e deliciosa. A seguir, confira 5 receitas fit para variar o cardápio e manter a forma!

Barrinha de cereal

Ingredientes

2 colheres de sopa de xilitol

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de flocos de arroz

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de cranberry desidratada

1 colher de sopa de óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os flocos de arroz, a aveia em flocos, o xilitol, o mel, o cranberry e misture bem. Leve ao fogo médio, sem parar de mexer, até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira lisa com óleo de coco e despeje a massa sobre ela. Com a massa ainda quente, corte no formato de retângulos com espessura de 3 dedos. Aguarde esfriar, disponha as barrinhas em um recipiente e leve-as à geladeira por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de mandioca com frango

Ingredientes

300 g de mandioca descascada e cozida

3 ovos

3 colheres de sopa de farinha de amêndoas

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango desfiado e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um recipiente, coloque a mandioca, tempere com sal e amasse com a ajuda de um garfo. Acrescente 2 ovos, a farinha de amêndoas e misture bem. Polvilhe as mãos com farinha de amêndoas, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com o frango e faça bolinhas. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Em um recipiente, coloque o restante do ovo e, em outro, disponha a farinha de linhaça. Passe as bolinhas no ovo e na farinha. Unte uma assadeira com azeite e disponha as bolinhas. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de maçã e banana

Ingredientes

3 maçãs sem sementes e picadas

1 banana descascada e cortada em rodelas

2 ovos

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de farelo de aveia

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Canela para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, a banana , o sal e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o farelo de aveia, o fermento químico e bata novamente para incorporar aos demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme, polvilhe com canela e sirva em seguida.

Muffin de abóbora com cacau Crédito: Imagem: Cesarz | Shutterstock

Muffin de abóbora com cacau

Ingredientes

150 g de abóbora cozida e amassada

1 ovo

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de xilitol

1 pitada de sal

1 colher de café de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a abóbora , o ovo, o cacau, a farinha de amêndoas, o sal, a farinha de aveia e o xilitol e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar aos demais ingredientes. Distribua a massa em formas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de couve-flor

Ingredientes

1 couve-flor

2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 colher de chá de açafrão-da-terra

6 colheres de sopa de água

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Lave a couve-flor em água corrente e separe os floretes. Coloque-os em um liquidificador e bata até que triturem bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a couve-flor e tempere com sal, pimenta-do-reino e açafrão-da-terra. Misture bem. Cubra com água e cozinhe em fogo baixo até que fique macia. Polvilhe com salsinha picada e sirva em seguida.

Omelete de claras com espinafre

Ingredientes

4 claras de ovo

1 xícara de chá de espinafre

1/4 de cebola picada

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pitada de cúrcuma

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até dourar levemente. Em seguida, acrescente o espinafre e mexa até que ele murche. Reserve. Em uma tigela, bata as claras com um garfo ou fouet até ficarem levemente espumosas. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Na mesma frigideira em que refogou o espinafre, em fogo baixo, despeje as claras batidas. Deixe cozinhar até que as bordas comecem a firmar. Espalhe o espinafre refogado uniformemente sobre as claras. Dobre a omelete ao meio e cozinhe por mais 1-2 minutos para garantir que esteja bem firme. Sirva em seguida.

Quinoa com legumes salteados

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1/2 abobrinha cortada em cubos pequenos

1 cenoura cortada em tiras finas

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio, deixe ferver, e depois reduza o fogo. Cozinhe com a panela semiaberta até que a água seja completamente absorvida (cerca de 15 minutos). Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue rapidamente até dourar. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Em seguida, adicione a abobrinha e o pimentão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Salteie os legumes por cerca de 5 minutos, ou até que fiquem cozidos, mas ainda crocantes.