comida

5 receitas práticas e saudáveis com ora-pro-nóbis

Aprenda a preparar pratos versáteis e nutritivos para incluir essa planta na sua dieta

Portal Edicase

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 13:30

Hambúrguer de feijão-branco com ora-pro-nóbis Crédito: Imagem: ilolab | Shutterstock

A ora-pro-nóbis é uma planta versátil, nutritiva e repleta de benefícios para a saúde. Rica em proteínas, fibras e vitaminas, ela auxilia no combate à anemia, fortalece a massa óssea e contribui para o bom funcionamento do intestino. Na culinária, é uma excelente aliada, adicionando sabor e nutrientes a diversas receitas, como saladas, bolos e até tortas. >

A seguir, confira 5 receitas práticas e saudáveis com ora-pro-nóbis! >

Hambúrguer de feijão-branco com ora-pro-nóbis

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/4 de xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de mostarda

Azeite de oliva para untar >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o feijão-branco e bata por 3 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a pasta de feijão-branco, a ora-pro-nóbis, a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino, o cominho e a mostarda e mexa para incorporar. Se necessário, acrescente mais farinha de aveia para dar liga. >

Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média, virando na metade do tempo para dourar os dois lados. Sirva em seguida. >

Omelete de ora-pro-nóbis

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1/4 de cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o tomate e as folhas de ora-pro-nóbis e refogue por 2 minutos. Despeje os ovos batidos na frigideira e cozinhe por 3 minutos de cada lado. Dobre a omelete ao meio e sirva em seguida. >

Salada de ora-pro-nóbis com quinoa

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 xícara de chá de quinoa cozida

3 tomates-cereja cortados ao meio

1 pepino cortado em rodelas

1 cebola-roxa descascada e fatiada

Azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de ora-pro-nóbis, a quinoa, os tomates-cereja, o pepino e a cebola-roxa e misture. Em outro recipiente, coloque o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Tempere a salada com o molho e sirva em seguida. >

Bolo de ora-pro-nóbis Crédito: Imagem: Amallia Eka | Shutterstock

Bolo de ora-pro-nóbis

Ingredientes

1/2 xícara de chá de suco de laranja

1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis

6 colheres de sopa de óleo de coco

1/3 de xícara de chá de leite de aveia

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 pitada de sal

1 xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, as folhas de ora-pro-nóbis, o óleo de coco e o leite de aveia e bata por 2 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o sal e o açúcar de coco e misture. Aos poucos, adicione a mistura batida e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture. Unte uma forma redonda com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Sirva em seguida. >

Torta de ora-pro-nóbis com ricota

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 xícara de chá de ricota amassada

1 cebola descascada e picada

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar >

Modo de preparo