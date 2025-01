comida

5 receitas práticas para refrescar o seu verão

Feitos com ingredientes leves, esses pratos são perfeitos para os dias de calor

Portal Edicase

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 12:31

Suco verde energizante Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O verão é a época perfeita para apostar em receitas rápidas, leves e refrescantes, que combinam praticidade com muito sabor. Para ajudar você a aproveitar a estação ao máximo, a chef Debora Campos, do Instituto Gourmet, compartilha cinco receitas incríveis, que incluem pratos, sobremesas, sucos e petiscos ideais para os dias quentes. Confira!

Suco verde energizante

Uma bebida hidratante e nutritiva para o verão.

Ingredientes

1 folha de couve

Suco de 2 laranjas

1 rodela de abacaxi

1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água gelada ou água de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Coe, se preferir, e sirva com gelo.

Salada tropical com molho de iogurte

Uma combinação refrescante de frutas e folhas, perfeita para o almoço ou jantar.

Ingredientes

1 maço de alface-americana

1/2 manga cortada em cubos

6 morangos fatiados

1 pepino cortado em rodelas finas

2 colheres de sopa de nozes picadas

Molho

160 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, disponha as folhas de alface-americana, a manga, os morangos, o pepino e as nozes. Em um recipiente, misture os ingredientes do molho e regue a salada antes de servir.

Wrap de frango com creme de ricota e ervas

Uma opção prática e saudável para o almoço ou lanche da tarde.

Ingredientes

2 pães folha ou tortilhas

200 g de peito de frango grelhado e cortado em tiras

4 colheres de sopa de creme de ricota

Ervas frescas (salsa, cebolinha, manjericão) picadas e folhas de alface a gosto

1 cenoura ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o creme de ricota com as ervas, o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça levemente o pão folha em uma frigideira em fogo médio. Depois, espalhe o creme de ricota sobre ele e adicione as tiras de frango, a cenoura ralada e as folhas de alface. Enrole o pão como um wrap e corte ao meio para servir.

Mousse de maracujá com toque de limão Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

Mousse de maracujá com toque de limão

Uma sobremesa leve e refrescante para adoçar os dias quentes.

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de suco concentrado de maracujá

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá até obter uma textura homogênea. Coloque a mistura em taças individuais e leve à geladeira por 2 horas. Antes de servir, decore com as raspas de limão.

Espetinhos de frutas com calda de iogurte

Um petisco saudável e divertido para o verão.

Ingredientes

1 banana cortada em rodelas

1 manga cortada em cubos

1 kiwi cortado em pedaços

8 morangos inteiros

Palitos de churrasco

Calda

160 g de iogurte natural

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Monte os espetinhos intercalando as frutas nos palitos de churrasco. Em um recipiente, misture o iogurte com o mel. Sirva os espetinhos com a calda ao lado para mergulhar.