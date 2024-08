FRUTA DELICIOSA

5 sobremesas com mirtilo que vão te surpreender

O mirtilo, também conhecido como blueberry , é uma fruta pequena, mas que tem conquistado cada vez mais espaço nas cozinhas ao redor do mundo. Originário da América do Norte, ele é celebrado por seu sabor doce e levemente ácido, sendo muito utilizado em receitas doces.

Confira, a seguir, 5 receitas de sobremesa com mirtilo que vão 5 sobremesas com mirtilo que vão te surpreender!

Muffin de mirtilo

Ingredientes

Modo de preparo

Sorbet de mirtilo

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, misture os mirtilos, o açúcar e a água. Cozinhe em fogo médio até os mirtilos estarem macios (aproximadamente 10 minutos). Depois, bata a mistura no liquidificador até ficar homogêneo. Passe por uma peneira para remover as sementes. Coloque em um recipiente com tampa, adicione o suco de limão e misture. Leve ao congelador, mexendo a cada 30 minutos, até obter a consistência desejada. Sirva em seguida.

Torta de mirtilo com limão

Ingredientes

Modo de preparo

Crumble de mirtilo

Ingredientes

Modo de preparo

Em outra tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar mascavo, a manteiga, a aveia e a canela. Use as mãos ou um cortador de massa para misturar até formar uma farofa grossa.

Parfait de mirtilo com iogurte

Ingredientes

Modo de preparo

Em copos ou taças, coloque uma camada de iogurte, seguida de uma camada de mirtilos e uma camada de granola . Repita as camadas até encher o copo, finalizando com iogurte e mirtilos. Regue com mel e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.