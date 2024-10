5 sobremesas veganas de dar água na boca

Pudim de pão

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela pequena, derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Quando o açúcar derreter e começar a dourar, adicione a água aos poucos, mexendo com cuidado. Deixe ferver até obter um caramelo líquido e homogêneo. Despeje o caramelo em uma forma de pudim e espalhe bem, cobrindo o fundo. Reserve.

Despeje a massa na forma caramelizada. Leve a forma ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria (coloque a forma de pudim dentro de uma forma maior com água) por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que o pudim esteja firme e dourado por cima. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de desenformar e servir.

Banana caramelada

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a água e a farinha de trigo e mexa até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o fermento e misture. Reserve. Em uma panela, aqueça em fogo médio uma quantidade de óleo suficiente para cobrir as bananas. Passe as bananas na massa reservada e frite, aos poucos, até dourar.

Em uma panela, coloque a água e o açúcar. Mexa, em fogo médio, até obter um caramelo levemente espesso. Mantenha a calda em fogo baixo e vá passando as bananas fritas (uma por vez) no caramelo até cobrir todos os lados. Transfira-as para uma travessa e espere até a calda endurecer. Sirva em seguida .

Picolé de melão

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o melão, retire a casca e as sementes e pique em pedaços grandes. Em um liquidificador, bata os pedaços de melão, o açúcar e o leite até obter uma mistura homogênea . Transfira a mistura batida para formas de picolé e leve ao freezer por 12 horas ou até que esteja firme. Desenforme e sirva.

Banoffee

Ingredientes

Modo de preparo

Triture as bolachas em um processador ou liquidificador até virar uma farofa fina. Em um recipiente, misture com o óleo de coco até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de fundo removível (aproximadamente 20 cm de diâmetro) com a massa, pressionando bem para firmar. Leve à geladeira enquanto prepara os outros ingredientes.