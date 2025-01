comida

6 bebidas revitalizantes para escapar do calor

Nutricionista ensina a preparar receitas deliciosas e saudáveis para se manter hidratado no verão

Portal Edicase

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 17:19

Bebida revitalizante de banana e manga Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova |Shutterstock

A chegada do verão traz a necessidade de hidratar o corpo para aproveitar a estação com mais energia e saúde. Uma excelente forma de fazer isso é apostar nos benefícios das bebidas revitalizantes e adotar um estilo de vida equilibrado.

“Com o aumento das temperaturas, torna-se imperativo o aumento da hidratação para maior equilíbrio do corpo, com maior consumo de água. Isso não exclui a possibilidade de ampliar as opções de refrescos para variações saborosas e diferentes”, comenta Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil.

A seguir, o nutricionista responsável pelo programa ensina receitas de bebidas para te ajudar a manter o corpo hidratado e com sensação de frescor no verão!

1. Smoothie tropical de banana e manga

Receita indicada por Matheus Motta

Ingredientes

1 banana média

1/2 manga

1 colher de sopa de linhaça

1 xícara de chá de leite condensado

200 g de iogurte natural desnatado

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a banana, a manga, o iogurte, o leite condensado e as sementes de linhaça até a mistura ficar homogênea. Adicione o gelo e triture. Despeje a bebida em copos de vidros, enfeite com frutas e sirva.

2. Água refrescante de morango e hortelã

Receita indicada por Matheus Motta

Ingredientes

240 ml de água gelada

1/2 xícara de chá de morangos fatiados

1 colher de sopa de hortelã

Modo de preparo

Em uma jarra, misture a água, os morangos e a hortelã. Se preferir, utilize água com gás ou água de coco. Misture bem e sirva.

3. Smoothie de melancia com hortelã

Ingredientes

3 fatias de melancia sem sementes e cortadas em cubos

Suco de 1 limão

5 folhas frescas de hortelã

100 ml de água gelada

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a melancia, o suco de limão, as folhas de hortelã e a água gelada no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione gelo e bata novamente. Sirva em um copo grande e decore com folhas de hortelã.

Chá gelado com limão-siciliano Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

4. Chá gelado com limão-siciliano

Receita indicada por Matheus Motta

Ingredientes

10 cubos de gelo

1 colher de chá de adoçante

900 ml de chá-preto gelado e sem açúcar

1 limão-siciliano cortado em rodelas finas

Modo de preparo

Em uma jarra grande, junte o adoçante, os cubos de gelo, o chá preto e o limão-siciliano. Mexa bem e sirva em seguida.

5. Suco de cenoura e maçã

Receita indicada por Matheus Motta

Ingredientes

1 maçã picada, com casca e sem sementes

1 colher de sopa de hortelã fresca

1/2 cenoura picada

1/2 xícara de chá de água de coco

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione a maçã, a hortelã, a cenoura e a água de coco. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe se necessário. Se a maçã estiver muito ácida, acrescente 1 colher de chá de mel. Mexa bem e sirva.

6. Bebida revitalizante com romã

Ingredientes

1 xícara de chá de uva verde sem caroço

1/2 xícara de chá de sementes de romã

2 maçãs fatiadas

2 ramos de tomilho fresco

750 ml de água de coco

Modo de preparo

Em uma jarra grande, coloque as uvas, as sementes de romã, as maçãs e os ramos de tomilho. Acrescente a água de coco e misture levemente. Sirva gelado.