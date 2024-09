BEBIDA

6 drinks com cachaça para fazer em casa

Em 13 de setembro é celebrado o Dia da Cachaça. A data é uma homenagem a liberação da cachaça para comercialização e fabricação no Brasil em 1661, mas também representa um marco histórico. Isso porque, antes disso, houve uma revolta popular no Rio de Janeiro (chamada de ‘Revolta da Cachaça’) que durou quase um ano, em decorrência do aumento de impostos cobrados aos fabricantes de aguardente.