ANOTE AS DICAS

6 receitas com abóbora para o Halloween

Veja como preparar pratos simples e deliciosos para comemorar o Dia das Bruxas

Portal Edicase

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 11:00

Abóbora recheada com carne moída Crédito: Imagem: stockcreations | Shutterstock

Em 30 de outubro é comemorado o Halloween, ou Dia das Bruxas. Nessa data, um dos destaques é a abóbora. Saborosa e nutritiva, ela pode ser preparada de diversas formas, seja em pratos doces ou salgados. Além disso, pode ser combinada com diversos tipos de ingredientes. Pensando nisso, separamos 6 receitas irresistíveis para você experimentar e celebrar. Confira!

Abóbora recheada com carne moída

Ingredientes

2 abóboras cabotiá

1/2 xícara de chá de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

500 g de carne moída

200 g de cogumelo em conserva fatiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar

Modo de preparo

Corte a tampa das abóboras, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, retire do fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue.

Em seguida, junte a carne moída e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Com a ajuda de uma colher, remova a polpa da abóbora, coloque o recheio e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Pavê de doce de abóbora

Ingredientes

Doce de abóbora

1 kg deabóborasem casca e cortada em pedaços

2 xícaras de chá de açúcar

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Coco ralado fresco a gosto

Creme de coco

48 g de gelatina em pó sem sabor

400 ml leite de coco

200 g de coco ralado

200 g de creme de leite

200 g de biscoito de maisena

Coco ralado para polvilhar

Modo de preparo

Doce de abóbora

Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar, a canela e o cravo-da-índia e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até desmanchar a abóbora. Após, retire a canela e o cravo-da-índia, adicione o coco ralado e mexa bem. Cozinhe por mais 5 minutos, desligue o fogo e reserve.

Creme de coco

Em uma panela, coloque a gelatina em pó e metade do leite de coco. Leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o coco ralado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre um recipiente e leve à geladeira por 1 hora. Reserve.

Montagem

Em um refratário, faça uma camada de biscoito, regue com o restante do leite de coco e faça uma camada de creme de coco e doce de abóbora. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o doce de abóbora. Polvilhe com coco ralado, leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.

Almôndega de abóbora recheada

Ingredientes

500 g de abóbora cabotiá

1 ramo de alecrim

2 dentes de alho

100 g de queijo parmesão ralado

100 g de farinha de rosca

1 ovo

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo provolone

Modo de preparo

Lave a abóbora em água corrente. Corte em fatias, coloque sobre uma assadeira e regue com azeite. Adicione o alecrim, o alho e leve ao forno preaquecido a 200°C até a abóbora ficar macia. Em seguida, retire a polpa da abóbora e coloque em um recipiente. Acrescente o queijo parmesão, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem.

Leve à geladeira até a massa ficar consistente. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o queijo provolone, modele no formato de uma bolinha e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa, coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão de abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada

4 xícaras de chá de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1/2 xícara de chá de leite morno

1/3 de xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

1 ovo

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com o leite e 1 colher de chá de açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até formar espuma. Em uma tigela grande, misture o purê de abóbora, o restante do açúcar, a manteiga derretida, o ovo e o sal. Adicione o fermento ativado e mexa bem. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo com as mãos até a massa ficar consistente e desgrudar dos dedos. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar lisa.

Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume. Após, modele a massa em formato de pão. Coloque em uma forma forrada com papel-manteiga. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180°C 35 minutos ou até dourar levemente. Deixe esfriar e sirva em seguida.

Macarrão com creme de abóbora Crédito: Imagem: gowithstock | Shutterstock

Macarrão com creme de abóbora

Ingredientes

200 g de macarrão tipo tagliatelle

1/2 kgde abóbora

1 xícara de chá de maionese

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de alecrim

Queijo parmesão ralado e sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Após, adicione o sal e acrescente o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Após, escorra a água e reserve. Corte a abóbora na horizontal, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar.

Depois, com uma colher, retire a polpa da abóbora e coloque em uma panela. Acrescente a maionese e o sal e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter um molho cremoso. Tempere com alecrim e orégano. Despeje o creme sobre o macarrão reservado e sirva com queijo parmesão ralado.

Dica: sirva decorado com alecrim.

Torta doce de abóbora

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

2 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

395 g de leite condensado

2 ovos

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo e amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione água gelada para dar o ponto. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa com um rolo sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Forre uma forma de torta com a massa, pressionando bem as laterais. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos para pré-assar. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture a abóbora, o leite condensado, os ovos, a canela, a noz-moscada, a baunilha e o sal. Bata bem até obter uma mistura cremosa.

Montagem