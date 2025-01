comida

7 saladas ricas em proteínas para começar a semana

Veja como preparar receitas nutritivas e deliciosas para a sua dieta

As saladas são protagonistas de uma alimentação nutritiva e repleta de benefícios. Quando o objetivo é iniciar a semana com um cardápio saudável e leve, optar por pratos ricos em proteínas é uma ótima escolha. Essas opções não apenas proporcionam uma fonte essencial de nutrientes para a recuperação muscular e manutenção da saciedade, mas também trazem uma explosão de sabores e cores.

Salada de quinoa com frango

Ingredientes

Modo de preparo

Salada de atum com feijão-branco

Ingredientes

Modo de preparo

Salada de tofu com edamame

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite, o óleo de gergelim e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e polvilhe com o gergelim. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com grão-de-bico

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a batata-doce e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire a batata-doce do forno e disponha em um recipiente. Junte o grão-de-bico, o abacate e as folhas de espinafre e misture. Regue com azeite de oliva, suco de limão e sal. Polvilhe com o gergelim e sirva em seguida.