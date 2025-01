SAÚDE

Como descobrir se a creatina que você comprou é falsa? Veja o teste

Teste simples pode ajudar a identificar indícios de creatina adulterada antes do consumo.

Em outubro de 2024, a Abenutri (Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais) fez uma análise das creatinas no mercado e 18 marcas foram reprovadas por conter impurezas. A Anvisa permite até 20% de variação no teor de creatina, mas o pior é que 10 dessas marcas apresentaram 100% de alteração – ou seja, não tinham nem um pouquinho de creatina de verdade.

Se a água permanecer relativamente transparente e o pó se depositar no fundo, o produto é genuíno. No entanto, se a água ficar turva e surgirem pequenos grãos flutuando, isso pode indicar que a creatina foi adulterada.

Em entrevista ao CORREIO, o nutricionista e professor doutor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Radamés Coutinho, explicou que o teste caseiro pode servir para identificar um indicativo de adulteração do produto. No entanto, "apenas testes laboratoriais podem confirmar essa suspeita com certeza".