ÍCONE

Concha Acústica do TCA completa 65 anos e segue como principal palco para shows de Salvador

Com uma arquitetura considerada “ousada” lá em 1959, mas completamente atemporal, o equipamento, que compõe o Complexo do TCA, proporciona que o público escolha onde quer assistir e a forma de interagir com cada artista que ali se apresenta.

“Há eventos de intensidade e agitação, há muitos outros de contemplação e tranquilidade. Não existe regramento prévio sobre o movimento entre as pessoas ficarem sentadas ou em pé, contanto que respeitem as regras de segurança e que mantenham as rotas de fuga liberadas. Tem hora em que é bom ficar sentado, tem hora em que é bom ficar em pé. É o tipo de ambiente em que todos e todas podem decidir o melhor momento de ficar quietinho em silêncio, prestando toda atenção, ou dançar e cantar junto, num movimento que acontece de forma natural. Tudo funciona de forma orgânica e com a energia coletiva. Nossa equipe não rege como espectadores querem viver suas experiências. Vale sempre avaliar se este tipo de ambiente é do seu gosto!”, orienta a equipe do Estado no site do local.