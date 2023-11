Confira os brasileiros que ganharam o Grammy Latino 2023

O cantor Tiago Iorc foi premiado na categoria de melhor canção em língua portuguesa com a música por “Tudo O Que A Fé Pode Tocar”, em parceria com Duda Rodrigues. O melhor álbum de samba/pagode foi dado a Martinho da Vila com o “Negra Ópera” e o Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa a “Jardineires” de Planet Hemp.