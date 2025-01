CASA DOS FAMOSOS

Conheça a história e segredos da icônica ex-mansão de Gal Costa no Rio Vermelho

O imóvel foi construído em 1967

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 20:51

Antiga mansão de Gal Crédito: Reprodução

Cléo, Glória Pires e Orlando Morais se reuniram nesta semana em Salvador para celebrar a virada do ano na icônica mansão construída no morro ao lado da Praia da Paciência, no Rio Vermelho. O local escolhido pela família Pires-Morais não apenas possui uma vista privilegiada do mar soteropolitano, mas também guarda no DNA o fato de já ter pertencido à cantora Gal Costa.

O imóvel foi construído em 1967 por Alberto Castro Lima e sua esposa Maria Simões Castro Lima. O projeto arquitetônico foi assinado por Sérgio Bernardes, que era paulista, mas a obra foi tocada pelos arquitetos baianos Alberto Fiuza e Miro Teixeira. O local tinha azulejos de Udo Knofler e Caribé, além de baixos-relevos de Calazans Neto.

Em 1980, Alberto faleceu. Viúva, Maria decidiu transformar o antigo lar no luxuoso e exclusivo hotel Enseada das Lajes. A hospedagem, que chegou a ser considerada a melhor da Bahia, recebeu presidentes como Jânio Quadros, Itamar Franco, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. Artistas como Simone, Elba Ramalho, Dionne Warwick e o guitarrista Ron Wood, dos Rolling Stones, também passaram por lá.

O espaço também ficou famoso por abrigar grandes festas da sociedade baiana, com destaque para as anuais celebrações de Iemanjá, em 2 de fevereiro, revela o historiador Francisco Senna.

Entre 1997 e 98, Gal Costa adquiriu a propriedade de 2 mil m², que transformou-se em seu lar na capital baiana, terra natal da artista. O ícone da MPB morou por lá até 2008, quando repassou o bem para um influente empresário, que realizou uma grande reforma, dando a mansão o aspecto que possui atualmente. Com o dinheiro da venda do imóvel, Gal adquiriu um apartamento no edifício Morada dos Cardeais, famoso por abrigar outra estrela: Ivete Sangalo.

Quase revendido

No ano passado, o imponente imóvel no Rio Vermelho foi novamente colocado à venda com o valor de R$ 25 milhões. O proprietário, no entanto, mudou de ideia e decidiu manter a residência, que é vizinha à casa de Caetano Veloso, no patrimônio da família.

O anúncio da casa permitiu a descoberta de outros detalhes. Por exemplo, a mansão também abriga diversas salas, sendo duas de estar, uma de jantar, uma de TV, além de uma ‘sala de estar íntima’. São 11 suítes, sendo a master com 250 metros quadrados.