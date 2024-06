DIA DOS NAMORADOS

Conheça as oito espécies de flores mais procuradas pelos apaixonados

Item lidera a lista de presentes dos casais

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de junho de 2024 às 14:43

Período é considerado o "Natal" da floricultura Crédito: Marina Silva/CORREIO

Roupas, sapatos, celulares, perfumes e chocolate. São muitas as opções de presentes para o Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12). Porém, há um item que nunca sai de moda e, com certeza, lidera a lista de desejo dos apaixonados: as flores.

Mas você já se perguntou quais são as espécies mais procuradas pelos namorados?

Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), as rosas e orquídeas lideram as buscas, mas outras também se destacam e enfeitam vasos e buquês. A data é extremamente importante para o mercado, representando 8% do faturamento anual do setor.

Graças ao clima, nem tão frio e nem tão úmido, produtores chegaram a registrar aumento de até 20% no volume colhido, em comparação com 2023. Ainda assim, algumas importações foram necessárias. No caso das rosas, parte delas vêm da Colômbia.

Saiba quais são as oito flores mais procuradas no Dia dos Namorados

Alstroeméria

A planta é muito usada na composição de buquês e pode ser encontrada em diversas cores. Na simbologia popular, sugere amizade, amor e vínculo forte entre duas pessoas. Conforme a cooperativa Veiling Holambra, de São Paulo, a indicação é trocar a água do vaso todos os dias pois, quanto mais fresca estiver, mais tempo a flor vai durar.

Antúrio

A flor originária da América foi catalogada pela primeira vez na Colômbia e pode durar de seis meses a 1 ano se for comprada em vasos. Neste caso, são importantes os cuidados com a rega, que deve acontecer apenas duas vezes por semana, e a luz. Uma das curiosidades do antúrio é a semelhança com um coração.

Girassol

Para quem não gosta das flores tradicionais rosas e vermelhas, pode optar pelo amarelo quente do girassol. A planta originária da América do Norte é perfeita para servir como presente em vasos ou buquês. Popularmente, diz-se que ele “vira” para o sol por causa do movimento chamado heliotropismo.

Kalanchoe

Planta delicada e muito perfumada, a kalanchoe, também conhecida como flor da fortuna na tradição milenar do Feng Shui, é indicada para neutralizar fluidos negativos e levar ao ambiente boas energias, riqueza e prosperidade. As flores podem ser rosa, laranja, branca, amarela vermelha ou lilás.

Lírio

Ganhou um vaso de lírio do namorado ou namorada? Saiba que as flores costumam durar até duas semanas e são grandes, perfumadas e apresentam terminais com dois ou mais brotos. Para mantê-lo saudável, o ambiente deve ser fresco e bem iluminado e o solo estar sempre úmido, mas não encharcado.

Orquídea

Com cores vibrantes e a sua singularidade, a orquídea não passa despercebida e é uma das flores preferidas para presentes em datas especiais como o Dia dos Namorados. Para quem receber um vaso da planta, a dica é deixá-lo em um ambiente com boa circulação de ar e sem luz direta do sol para que as folhas não queimem. Outro cuidado é com a irrigação, que deve ser feita sempre que o substrato ficar seco.

Rosas

Elas são vermelhas, brancas, amarelas, rosas, laranja, roxas… A variedade de cores é grande, assim como a estrutura das pétalas, que podem ser mais simples ou dobradas. As rosas possuem perfume suave e embelezam qualquer ambiente e são, oficialmente, o símbolo da paixão. Para mantê-las bonitas por dias, basta colocar na água e em local seco e arejado.

Tulipas