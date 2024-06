Prefeitura de Feira distribui camisinhas de graça no Dia dos Namorados

Preservativos estão disponíveis nas unidades de saúde do município

As camisinhas estão disponíveis em todas as unidades da rede municipal. A coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Vanessa Sampaio, ressalta que a ação trata-se de um método eficaz para evitar infecções transmitidas pela relação sexual.