Conheça o 'segreto' do chef Fabrício Lemos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 22 de março de 2025 às 05:00

Se você é fã do chef Fabricio Lemos deve saber chegar de olhos fechados ao Origem, seu mais premiado e famoso restaurante, localizado no Caminho das Árvores. Mas o que talvez você (nem a maioria das pessoas) não saiba é que bem ali, do ladinho da casa que - com o perdão da redundância- originou o Grupo Origem, o chef guarda um segredo. Ou melhor, um Segreto, grafado em italiano mesmo. Pois se não sabe, precisa saber. Melhor, precisa conhecer, prestigiar, frequentar e propagar este pequeno templo da boa cozinha que faz jus ao nome que carrega: Segreto Ristorantino. Uma caixa de surpresas lotada de deliciosas criações da culinária italiana contemporânea, preparadas pelo chef. A casa oferece uma experiência digna dos restaurantes da chamada alta gastronomia espalhados mundo a fora. >

Para além do impecável menu servido em sete tempos, o comensal tem a oportunidade de acompanhar, pela enorme vidraça que separa os 18 lugares do salão da cozinha, a criação e a execução das obras de arte produzidas pela primorosa equipe que sabe de cor e salteado definir o que leva até a mesa do cliente. Para ser bem óbvio, este “Segreto” precisa ser revelado. E é o que estou fazendo agora, exatamente meia hora depois de ter chegado de lá, onde desfrutei de uma experiência irretocável conduzida pela chef Eliana, a número 2 de Fabrício, que além do enorme talento que a colocou nesta posição, é boa de conversa e dona de uma energia leve que reflete nos pratos que cria.>

Ocupando um dos 10 lugares do balcão – privilégio para quem aprecia a boa gastronomia já que são poucos os restaurantes no mundo que oferecem esta experiência interativa, me deleitei com o menu que me foi apresentado pela bem treinada equipe da casa. Do shot de tangerina com limão siciliano, manjericão e vodca, ao Frittatini de Massa Alla Gricia; passando pelo couvert composto de Focaccia com mortadella, pistache, pesto de rúcula, tomate assado, stracciatella, parma, azeite verde e manteiga de limão siciliano, tudo encanta. Pelos sabores e pela delicadeza.>

O menu tem preço fixo e oferece, para cada um delas, três opções a escolha do cliente. Você também pode optar por deixar as escolhas a critério do chef. Foi o que fiz. Gosto de ser surpreendido. Mais que isso, eu acho também um privilégio, deixar essa missão para quem entende do riscado e tem a sensibilidade de captar o desejo do comensal. E que bom que optei por deixar esta tarefa a cargo da chef Eliana. >

Melhor ainda, ter tido o privilégio de tê-la por lá naquele dia, conduzindo a perfeita orquestra. Isso porque a moça, assim como seu “chef (e)”, não estão por lá todos os dias, eles costumam “passear” pelas casas do grupo. Do Origem ao Ori, do Megiro ao Omí e por aí vai. Não que isso comprometa a experiência, esteja certo que sempre haverá um maestro experiente por lá. >

A partir do quarto tempo já estava totalmente entregue aos prazeres da boa mesa. O espaço pequeno traz um aconchego e permite acompanhar (discretamente) a reação das pessoas a cada criação apresentada. Há momentos em que se ouve apenas a música de fundo e o leve tilintar dos talheres que seguem movimentos lentos entre a boca e o prato, sinal de que, quem está ali, está entregue àquela experiência. Descrever prato por prato, desta vez não vai dá. Posso dizer que teve vieira, camarão, carabineiro, risoto verde, gnocchi, ossobuco, angus, e por aí vai... Claro que a festa acabou com as incríveis sobremesas de Lisiane Arouca, a premiadíssima chef pátissiére que é sócia e mulher de Fabrício Lemos. Na minha modesta opinião, uma experiência que você que está aí lendo essas “mal traçadas linhas”, precisa viver.>

