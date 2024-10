CULTURA

Conheça os livros de Han Kang, vencedora do Nobel de Literatura 2024, publicados no Brasil

A Todavia prepara para 2025 o lançamento do romance We do Not Part, ainda inédito em inglês. A história parte de um pedido inusitado de uma mulher que, hospitalizada de emergência, pede para a amiga resgatar seu pássaro que ficou para trás, em sua casa, numa ilha na Coreia do Sul. Ela enfrenta uma forte nevasca para, ao chegar ao local, se depara com um dos capítulos tristes e esquecidos da história do país: o massacre de cerca de 30 mil civis.