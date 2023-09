Conheça três especialistas no garimpo

Os brechós têm uma legião de fãs, que são conhecidos como garimpeiros ou brechozeiros e se orgulham de ter seus locais de compras favoritos, dos seus achados - até grifados - e de gastarem pouco. Para eles, o encanto de cada brechó está na possibilidade de encontrar peças únicas, cheias de estilo com qualidade e o preço amigo do bolso. Por tudo isso, o ato de comprar em lojas de segunda mão ficou associado ao ato de garimpar. Ou seja, é aquele trabalho de "escavar" atrás de uma pedra preciosa em meio ao comum. A diversidade é grande e em Salvador os brechós proliferaram (tanto físicos quanto virtuais) e estão vivendo seu momento mais hype. Por isso, as dicas de quem entende do assunto ajuda quem quer começar. Pensando nisso, convidamos três experts para dividir com a gente suas experiências. Todos foram fotografados com looks 100% garimpados em brechós. Vem conferir!