MÚSICA

Conheça Uel, uma das apostas do samba soteropolitano

Uel ingressou aos 10 anos na LBV (Legião da Boa Vontade) – uma associação filantrópica que combate a fome pelo mundo – onde teve seu primeiro contato com a arte através de aulas de canto, flauta e violão.

Três anos depois ingressa no CRIA (Centro de Referência Integral de Adolescentes) – um programa não governamental que busca auto proteção e minimização de vulnerabilidades sociais de crianças e adolescentes – onde aprendeu técnicas com o teatro musical e decidiu que a partir dali viveria da música e se tornaria um cantor de verdade.

Dono de um timbre de voz inconfundível, que traz na sua essência a força de sua musicalidade, Uel é um artista genuinamente do povo e carrega em sua alma as batidas, a sonoridade e a força do samba da Bahia. E como bom sambista que é, traz uma bagagem recheada de canções autorias e compostas por ele.