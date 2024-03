EXUMAÇÃO

Corpo de Tim Maia pode ser exumado a pedido de suposto filho

A pedido do coreógrafo Rodrigo Rezende, que suspeita ser filho do cantor, o corpo de Tim Maia pode vir a ser exumado para realização de teste de DNA

Publicado em 15 de março de 2024 às 07:00

O coreógrafo Rodrigo Rezende, que vem tentando realizar um exame de DNA para certificar se é ou não filho biológico de Tim Maia, pode conseguir que o corpo do artista seja exumado para a realização de um exame. A informação foi divulgada pelo colunista Daniel Nascimento, que descobriu a informação sobre a possível exumação do corpo de Tim Maia, para a análise do DNA.

Coreógrafo Rodrigo Rezende solicita exumeração do corpo de Tim Maia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Anteriormente, Rodrigo passou por diversos trâmites para descobrir informações sobre seu pai. Carmelo Maia, filho biológico de Tim, no entanto, sempre se recusou a fornecer o material genético do pai para que o exame fosse realizado.

O dançarino revelou que já suspeitava ser filho biológico de Tim Maia, já que sua mãe, também dançarina, viveu um relacionamento com o músico durante seus anos de vida. Segundo Rodrigo, seu interesse é apenas descobrir se possui relação de paternidade com Tim Maia.

“Tenho elementos que me levam a crer que ele é o meu pai. Estou solicitando, mas o filho negou. Não existe ninguém querendo oportunidade. Se der positivo, ok, mas se der negativo, ok também", explica.

Laboratório da UERJ "perdeu" material genético de Tim Maia

Na coluna escrita por Daniel Nascimento, é informado que os advogados de Rodrigo solicitaram o teste de DNA com o material genético do fêmur do cantor.

A ação judicial solicitou cópias dos arquivos digitais do Laboratório de Genética da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), para fazer uma análise comparativa com o DNA do dançarino, com a intenção de que não houvesse uma exumação do corpo de Tim Maia.

Entretanto, não se sabe o que houve com o material genético armazenado na UERJ, levando a necessidade de uma nova exumação do corpo do artista. O laboratório não informa se o material não serve mais para exame científico ou se foi "perdido" de alguma forma.