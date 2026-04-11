ANNYEONG - CULTURA COREANA

Corrida por ingressos do BTS mobiliza o Brasil e expõe demanda gigante

Disputa por entradas, estratégias de fãs e histórico de shows ajudam a explicar o tamanho do fenômeno no país



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 11 de abril de 2026 às 10:26

BTS, turnê Arirang Crédito: Reprodução

O Brasil já entrou de vez no radar do maior fenômeno pop do planeta e também na rotina de quem tenta, a qualquer custo, garantir um lugar no estádio MorumBIS, em São Paulo, para ver o BTS ao vivo em outubro. Inclusive nós, aqui da coluna Annyeong, como tantos outros fãs ao redor do mundo, criamos verdadeiras estratégias para tentar comprar os ingressos. Fizemos membership global para acessar a pré-venda, nos organizamos com amigos e montamos grupos para aumentar as chances, multiplicando as tentativas em diferentes frentes. E, desta vez, conseguimos. Em menos de 1h30, os ingressos para os três shows no Brasil estavam completamente esgotados, após a venda de cerca de 244 mil entradas.

A corrida por ingressos para os shows do BTS no Brasil rapidamente se transformou em um fenômeno de escala inédita. Um dos dados que melhor traduz essa dimensão aponta que a demanda registrada pela Ticketmaster foi de mais de 1,9 milhão de pessoas no processo de compra ao longo dos três dias de venda.

Com uma média de quase dois ingressos por pessoa, a demanda supera 3,7 milhões de entradas, o que seria suficiente para encher cerca de 48 estádios do MorumBIS, evidenciando um desequilíbrio extremo entre oferta e procura. Com três apresentações marcadas em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, o retorno do grupo ao país, o primeiro desde 2019, mobiliza uma base de fãs altamente organizada, que se articula em tempo real para aumentar as chances de conseguir ingressos.

BTS na era Arirang 1 de 17

Esse cenário já levou a mudanças no calendário internacional da turnê. Em países da América Latina como Peru, Chile e Argentina, novas datas foram anunciadas após a alta demanda, ampliando o número de apresentações em cidades como Lima, Santiago e Buenos Aires. O mesmo movimento foi registrado em mercados como os Estados Unidos e a Europa, onde shows extras foram adicionados após esgotamento rápido. No Brasil, apesar da procura intensa e das três datas já confirmadas, ainda não houve anúncio oficial de apresentações adicionais, o que mantém a expectativa aberta entre os fãs.

Outro ponto de atenção que acompanhou a alta demanda foi o surgimento de golpes envolvendo a venda de ingressos. Com a procura em níveis extremos, começaram a circular links falsos e páginas que imitavam o visual das plataformas oficiais de venda, induzindo fãs ao erro. Em redes sociais e aplicativos de mensagem, relatos de tentativas de fraude se multiplicaram, com criminosos explorando a urgência e a ansiedade do público para aplicar golpes. Especialistas e os próprios canais oficiais de venda passaram a reforçar alertas para que os usuários verifiquem cuidadosamente os endereços dos sites, evitem links de terceiros e priorizem sempre os canais autorizados, em um cenário em que a disputa por ingressos também abriu espaço para riscos digitais.

O impacto não se limita às bilheterias. No ambiente digital, o BTS domina as buscas e as conversas no Brasil. Com o anúncio da nova turnê e o início das vendas, o grupo bateu recordes recentes de interesse no país, alcançando picos no Google Trends e figurando entre os termos mais pesquisados, especialmente em consultas relacionadas à compra de ingressos, datas e valores. O movimento reforça o caráter do evento como um fenômeno que extrapola o entretenimento e se insere também no campo do comportamento e da economia da atenção, antecipando, no ambiente online, a dimensão do que deve acontecer nos estádios.

Esse movimento acontece em paralelo ao início da nova turnê mundial do grupo, a “ARIRANG”, que teve sua estreia oficial no dia 9 de abril, em Goyang, na Coreia do Sul. A série de shows marca o retorno completo do BTS aos palcos após o período de hiato para o serviço militar obrigatório e já começou com apresentações esgotadas, presença internacional de fãs e uma produção de grande escala. Com previsão de mais de 80 shows em dezenas de cidades ao redor do mundo, a turnê se consolida como a maior da história do K-pop, tanto em estrutura quanto em potencial financeiro.

A dimensão do que acontece agora no Brasil também se explica pelo histórico da relação entre o BTS e o país, construída ao longo de mais de uma década e marcada por um crescimento consistente de público a cada passagem. Esta será a quinta vez que o grupo vem ao Brasil, consolidando uma trajetória que acompanha a própria ascensão global do BTS.

A primeira visita aconteceu em 2014, quando o grupo ainda dava seus primeiros passos fora da Coreia do Sul e se apresentou em uma casa de shows para cerca de 1,5 mil pessoas. No ano seguinte, em 2015, o crescimento já era visível, com apresentações para um público maior. Em 2017, o BTS voltou ao país com shows esgotados e uma base de fãs já consolidada. Mas foi em 2019 que aconteceu o salto definitivo. Pela primeira vez, o grupo se apresentou em um estádio, com duas datas no Allianz Parque, em São Paulo, reunindo dezenas de milhares de fãs.

Desde então, o grupo não voltou ao Brasil, um intervalo de sete anos que inclui a pandemia e o período de serviço militar dos integrantes. Agora, em 2026, o retorno acontece em um cenário completamente diferente, com uma base de fãs ainda maior, uma demanda que supera em múltiplas vezes a capacidade dos estádios e um nível de mobilização que transforma a simples tentativa de compra de ingressos em um evento coletivo.