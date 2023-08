CPI aprova quebra de sigilo bancário de Tatá Werneck e Cauã Reymond

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Pirâmides Financeiras aprovou a quebra de sigilo bancário dos atores Cauã Raymond, Tatá Werneck, e do apresentador Marcelo Tas. A decisão foi divulgada no site oficial da Câmara dos Deputados após reunião nesta quarta-feira (23).



Os atores são investigados pela atuação em propagandas da empresa Atlas Quantum. O dono da empresa também teve a quebra de seu sigilo bancário autorizado.



O pedido foi do deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP). "Requer que esta CPI decrete a quebra do sigilo bancário da empresa Atlas Quantum, pertencente à Rodrigo Marques dos Santos, CNPJ Nº 31.049.719/0001-40, e dos contratados, os senhores Cauã Reymond Marques e Marcelo Tristão Athayde de Souza, e a senhora Talita Werneck Arguelhes, assim como o acesso aos contratos e aos dados do pagador relativos às campanhas realizadas"