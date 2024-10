CINEMA

Curta-metragem sobre Aleixo Belov ganha pré-estreia em Salvador

O curta-metragem “Belov: Uma Vida no Mar”, que celebra a trajetória do navegador Aleixo Belov, terá pré-estreia especial em Salvador. Com direção do cineasta baiano Tiago Abubakir, a obra será exibida nesta quinta-feira (24), a partir das 19h, no Shopping Barra.