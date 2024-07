COOPERAÇÃO

"Atlas do Mar": potencial econômico do mar será explorado em acordo entre SEI e Fundação Aleixo Belov

O acordo de cooperação foi assinado na noite desta quarta-feira

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de julho de 2024 às 22:26

Acordo foi assinado na noite desta quarta Crédito: Jean Vagner/Divulgação

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e a Fundação Aleixo Belov (FAB) assinaram na noite desta quarta-feira (24) um acordo de cooperação entre as organizações com o objetivo de mapear o potencial econômico do mar na Bahia culminando no lançamento do livro “Potenciais da Economia do Mar” e da criação do “Atlas do Mar da Capital da Amazônia Azul”.

O diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira explica que o livro é parte da Série Estudos e Pesquisas do órgão. Com previsão para ser lançado em até sete meses, a publicação reúne trabalhos desenvolvidos por especialistas acerca dos recursos marítimos do estado visando iniciar o fomento em setores considerados mais relevantes para a economia do mar.

“A SEI começou os estudos sobre o mar há cerca de 10 anos. Com isso, identificamos uma falta de documentos do estado acerca dos potenciais da economia do mar. É necessário que tenhamos estudos sólidos porque o investidor quer informações do cenário local. A economia local envolve todos os setores, como a logística do transporte e a comunicação dos portos com o continente.

Já o Atlas do Mar da Capital da Amazônia Azul será lançado em dois anos e reunirá os dados coletados e filtrados pela SEI e pela FAB no período. Ainda segundo José Acácio, o documento reunirá informações sobre todos os setores ligados ao mar, partindo das marisqueiras e pescadores até as grandes empresas portuárias. O objetivo é construir diálogos entre as duas pontas da cadeia produtiva.

“O Atlas começa com um grande diagnóstico, identificando as evidências do que temos de concreto na economia do mar. Em seguida, vamos construir as soluções para a formulação de políticas públicas que atendam todos os públicos e agreguem as informações disponíveis em todas as secretarias. Esse documento será um norte para investidores, pesquisadores e universitários”, detalhou.

A Fundação Aleixo Belov será responsável por identificar e convidar os principais autores do tema para participarem do estudo, filtrar os documentos que farão parte do livro e repassá-los para a SEI. Para a oceanógrafa e gestora da entidade, Larissa Nabuco, o acordo é um passo para tornar a fundação um centro da economia do mar.

“Nós temos um potencial incrível na Baía de Todos os Santos, não só na parte ambiental, como na parte econômica. É a maior baía navegável do mundo e é muito importante que a gente a conheça, para explorarmos de uma maneira sustentável e fazer com que a pesquisa sirva de gabarito para as tomadas de decisão da gestão pública”, afirmou.

“Eu passei a vida toda trabalhando com a economia marítima. Qualquer acordo voltado para desenvolver os setores ligados ao mar é muito importante. Nós faremos um trabalho conjunto que ficará à disposição do público. Quem quiser fazer pesquisas pode consultar o atlas”, disse o velejador Aleixo Belov.