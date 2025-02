CULTURA

Curto Circuito das Artes tem apresentações gratuitas só até domingo em Salvador

Sete espetáculos de teatro, música e dança ocuparão diversos espaços culturais da capital baiana; confira

Tharsila Prates

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 23:41

Espetáculo circense Clássicas Crédito: Divulgação/ Gabrielle Guido

Após seis semanas de espetáculos gratuitos em diferentes pontos da capital baiana, a programação do Curto Circuito das Artes chega ao fim neste domingo (16). É a última chance de conferir peças teatrais, espetáculos de dança, apresentações de música e vivências imersivas.>

Para os adultos, a peça “Surf no Caos” será encenada na sexta-feira (14), no Espaço Boca de Brasa Cajazeiras, às 19h, prometendo uma experiência teatral provocante e envolvente, além de um bate-papo enriquecedor com a atriz Rita Assemany depois da apresentação.>

O Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360° recebe no palco a peça “Do outro lado do Mar”, às 19h, e a oficina “Ato de Teatro”, no sábado (15), das 9h às 13h, para os interessados em colocar em prática suas habilidades de atuação.>

Na sexta (14), às 19h, a coreógrafa e intérprete Jaqueline Elesbão retorna com a apresentação de Entrelinhas, desta vez no Sesi Casa Branca. Direcionado ao público adulto, o espetáculo discute a violência contra a mulher e evidencia como a voz da mulher negra é historicamente silenciada dentro de uma sociedade opressora, machista e de mentalidade escravocrata.>

No sábado (15), o palco do Sesi Casa Branca dá lugar ao espetáculo “Síbí Dúdú - A ponte entre as gerações”, protagonizado por Nega Duda em um show que une samba de roda, percussão, tradição, negritude, cultura popular e ancestralidade.>

Programação infantil>

Já o público infantil está convidado a se divertir com toda a família durante o espetáculo musical “Lilica Rocha - Baba Yaga: O futuro é agora!”. As apresentações acontecem no espaço Sesi Casa Branca, nesta quinta (13), às 15h, e no Teatro Gregório de Mattos, na sexta (14), às 15h. Na quinta-feira (13), das 9h às 11h, poucas horas antes de começar o espetáculo no Sesi Casa Branca, haverá vagas para 20 crianças de 8 a 14 anos, acompanhadas de seus responsáveis, ganharem uma manhã de aprendizado com a Vivência imersiva: “Brincando de fazer música”.>

Outro destaque para as crianças é o projeto Tardes Pretinhas, que promove reflexões sobre ancestralidade e representatividade afro-brasileira. A programação inclui contação de histórias, oficinas lúdicas de formação em teatro e, em seguida, os espetáculos Sarauzinho da Calu e A Casa Encantada, no Espaço Boca de Brasa Cajazeiras, no sábado (15), às 16h, e no dia 16, também às 16h, no Espaço Boca de Brasa 360º.>

Inspirado no premiado livro Calu, uma Menina Cheia de Histórias, publicado pela Editora Malê com prefácio de Lázaro Ramos, a peça Sarauzinho da Calu é dirigida pela atriz, escritora e dramaturga Cássia Valle. O espetáculo utiliza poesia, música e literatura infantil para abordar temas como representatividade, tradição, memória e identidade, narrando as aventuras de uma menina negra que cria um universo alternativo carregado de símbolos da cultura afro-brasileira.>

Já A Casa Encantada presta uma homenagem ao circo e às brincadeiras de infância, mostrando de forma simbólica a importância de cada um se reconhecer nos pequenos detalhes do mundo e na construção de suas identidades. O personagem que conduz a história é um Griot, símbolo tradicional de contadores de histórias responsáveis por apresentar às crianças as contribuições da matriz africana.>

Ainda no domingo (16), o Sesi Casa Branca abre as portas, às 16h, para “Clássicas, Uma Montagem Teatral Circense”, um espetáculo que homenageia os clássicos da dramaturgia dos palhaços. Na sequência, o público poderá mergulhar no universo circense com um bate-papo com os atores que dão vida aos personagens em cena.>

A magia do circo promete levar muitas gargalhadas para as crianças com a performance dos circenses Luana Serrat, Nina Porto e Nana Porto, que interpretam os palhaços "Branco" e "Augusto", personagens tradicionais do teatro e do circo. Durante o espetáculo, as atrizes se revezam em grandes trapalhadas e exploram mudanças sensíveis nos tipos de palhaços. >

Realizado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Funarte, do Ministério da Cultura (Governo Federal), o Curto Circuito das Artes dinamizou 10 espaços culturais de Salvador entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, com uma programação vibrante e diversificada.>