O FIM ESPECULADO

Dado Dolabella lamenta fim do namoro após anúncio de Wanessa no Fantástico

O fim do namoro entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo já estava sendo especulado pelos internautas desde a expulsão da artista do BBB 24 , e foi confirmado pela própria cantora na noite deste domingo (17).

Após a reportagem no Fantástico com a filha de Zezé Di Camargo, onde a Wanessa afirma ter um grande carinho pelo ex-companheiro, Dado, de 43 anos , publicou um vídeo falando sobre "coração partido" e "perdão". A música também faz citação sobre o destino, principalmente aqueles que foram ceifados por problemas da vida.

“Quem sabe se o destino está traçado. Quem sabe se o destino está traçado. Cada dia que nasce é uma folha em branco, nuvens ao vento. Vende falsos profetas com falsas promessas, algemando o pensamento. Enfrente de cabeça erguida, soldado de Deus e dos anjos, não compus a minha vida, mas posso fazer um arranjo. Quem sabe se o destino está traçado”, disse em um vídeo.

Em outra gravação, o ex-namorado de Wanessa, aproveitou para mandar uma indireta sobre o término, e frisou que estava com o coração partido, mas que não tinha a intenção de prejudicar a amada. Sem citar nomes, ele ainda disse que moça da canção nasceu para ser seu grande amor.

“Partiu meu coração em dois quando de nós dois sumiu o cheiro dos lençóis e o brilho do olhar se apagou. Caminho dos sonhos se extinguiu quando você fugiu. Eu sei que vacilei demais, mas juro que não pensei. Em nenhum momento vou te machucar, por isso te quero outra vez, preciso demais do seu calor, meu bem, me perdoa, por favor. Tá escrito, sim, eu nasci para você, você nasceu para mim. Um grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero, meu amor”.