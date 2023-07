Daniel pensou em encerrar carreira de cantor após morte de João Paulo

O cantor Daniel, de 54 anos, conviveu com o companheiro de música João Paulo até 1997, quando o artista morreu. Quando ficou sozinho, o famoso cogitou parar de cantar e ficar longe dos palcos. Em conversa ao programa Splash Entrevista, apresentado pelo jornalista Zeca Camargo, Daniel disse que relutou muito para permanecer no mundo da música depois de perder seu grande amigo. "Fui relutando comigo mesmo, dentro dos quartos de hotel, nas viagens que eu fazia... Pensava: 'Não estou feliz, não estou por inteiro' - e, se você não está por inteiro, não vale a pena para quem está te vendo", disse.

No entanto, o amor pela música, por viver cantando e se apresentando pelo Brasil foi mais forte, deixando o artista com mais vontade de continuar.

"Ao mesmo tempo em que eu pensava em parar, me perguntava: 'o que é que vou fazer?' Não me via fazendo outra coisa. Tive que entender que minha vida é essa e, se ela está causando algo de positivo em alguém, eu tenho que continuar. É uma missão que tenho, enquanto Deus me permitir", reforçou.