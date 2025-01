BBB

Daniele Hypolito pede exoneração de cargo público e aumenta rumores de participação no BBB 25

Nova edição do programa iniciará dia 13

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 20:46

Daniele Crédito: Reprodução

Daniele Hypolito, ex-ginasta e referência na história do esporte no Brasil, foi exonerada do cargo de assessora especial na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, segundo publicação do Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (6). O pedido de desligamento, feito por ela, intensificou as especulações de que estaria no elenco do “Camarote” do “Big Brother Brasil 25”.

Com experiência em reality shows, após participar do “Power Couple Brasil”, em 2021, Daniele agora pode estar se preparando para o maior programa do gênero no Brasil. O nome do irmão, Diego Hypolito, também ex-ginasta e medalhista olímpico, circula como possível participante da edição.

Na manhã desta terça-feira (7), Daniele publicou um vídeo nas redes sociais mostrando sua rotina movimentada, o que aumentou ainda mais os rumores sobre sua possível entrada no programa.