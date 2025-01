ALÉM DE ATRIZ, ELA É PROFESSORA

Danni Suzuki revela que está dando aulas em pós-graduação: 'Educar é revolucionário'

Atriz também possui especialização em neurociência e comportamento

Danni Suzuki foi entrevista pela revista Quem nesta terça-feira (07) e surpreendeu ao revelar que além de atriz, roteirista, dubladora e apresentadora, agora ela também é professora universitária. Lecionando no curso de pós-graduação 'Influência Digital: Conteúdo e Estratégia' da PUC RS, Danni contou que enxerga a docência como uma forma de abrir janelas para o mundo.

Paralelamente, a atriz especializada em neurociência e comportamento comanda o reality show New Faces, que celebra a diversidade de mulheres brasileiras. "New Faces é uma celebração da diversidade e da força feminina, dando voz e visibilidade a mulheres que, por muito tempo, foram invisibilizadas. É um espaço onde cada história conta e inspira outras a ocuparem seus lugares no mundo", reflete.