MILIONÁRIO?

Davi Brito desiste de compra e diz que aquisição de Porsche foi 'realizada por impulso'

O ex-BBB Davi Brito desistiu de comprar a Porsche 718 Boxter, avaliada em R$ 550 mil . A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (29) pela assessoria do influencer. Em nota, os representantes informaram que o baiano analisou a compra com cuidado e optou por declinar da aquisição.

"Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo", justifica. "É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra", acrescenta.