SE PRONUNCIOU

Influenciadora flagrada aos beijos com Davi Brito se pronuncia e defende o campeão do BBB 24

A influenciadora Aline Bianca comentou sobre o relacionamento que tem vivido discretamente com Davi Brito, após terem sido flagrados aos beijos em uma festa no último sábado (24). Semanas após o término de seu affair com Tamires Assis, o campeão do Big Brother Brasil 24 parece estar engajado em um novo romance.