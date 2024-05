Davi Brito imita Mani Reggo e surge com mulher em restaurante

Ex-BBB apareceu na web brindando com branca misteriosa

Seria recalque ou vingança? Davi Brito, um dia depois de Mani Reggo aparecer brindando vinho com um homem misterioso , apareceu nas redes sociais fazendo o mesmo gesto que a ex-companheira.

Imitando Mani na publicação feita nesta terça-feira (28), os internautas observaram que era uma mulher branca, com unhas vermelhas e que nunca apareceu nos stories do Instagram do novo milionário.