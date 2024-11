MODELO

De carroceiro a modelo internacional: baiano descoberto em Boipeba já está de passagem marcada para Milão

Christian Rosário, 19 anos, trabalhava transportando mercadorias quando foi descoberto pelo scouter Vinny Vasconcellus

Ronaldo Jacobina

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 12:01

Conheça baiano que já está de passagem marcada para Milão Crédito: Divulgação/Misci

O desfile O Culto a Si”, da grife Misci, que aconteceu na terça-feira (12), apresentou um novo talento baiano na passarela: Christian Rosário, de apenas 19 anos. Natural de Boipeba, ele trabalhava transportando mercadorias para os comércios da região quando foi descoberto pelo scouter Vinny Vasconcellus.

Vestindo o luxo da coleção e um tecido inspirado na tecnologia de coletes à prova de balas, fruto da parceria entre a grife comandada por Airon Martin e a malharia Teda, o jovem desfilou no evento realizado no espaço Kura Arte, na zona sul de São Paulo. Sua performance chamou atenção e destacou sua estreia no mundo da moda.

Rosário foi descoberto há poucos meses, enquanto exercia suas atividades na ilha. Durante a gravação de uma matéria, Vinny, que já descobriu vários talentos para o Afro Fashion Day, avistou o rapaz passando em frente ao set e não hesitou em abordá-lo.

Christian trabalhava transportando mercadorias para os comércios da região quando foi descoberto pelo scouter Vinny Vasconcellus Crédito: Acervo Pessoal

“As descobertas já fazem parte do meu dia a dia, então já vou com olhar clínico. Quando vejo o modelo, já enxergo ele pronto. Meus amigos que estavam comigo na hora falaram ‘você é louco’, mas essa reação faz parte, porque as pessoas não têm essa visão lá na frente”, conta. “Quando descobriram que ele está desfilando em São Paulo e já vai para a Europa, mudaram de opinião (risos).”

E o talento de Christian se revelou rapidamente. Após realizar as primeiras fotos e vídeos, o scouter o apresentou em um programa de TV. Em pouco tempo, participou da Semana de Moda de Salvador, estrelou uma campanha para o Itaú e seguiu para São Paulo. A estreia internacional também já está marcada: em 2025, desfilará em Milão. “No momento, estou focado no mercado internacional, com essa viagem já planejada. A agenda está intensa, com muitos castings agendados”, revela o modelo.

Christian Rosário Crédito: Divulgação/Misci

Trabalhar no universo fashion não era algo que ele imaginava antes de ser descoberto. O sonho inicial era ser jogador de futebol, mas, depois, passou a considerar a carreira policial. “Meu pai e minha avó não apoiaram muito essa ideia”, admite.

Para Vinny, o futuro do jovem na moda era evidente. “Ele já tinha todos os atributos necessários para ser um modelo”, afirma. Além de Christian, o scouter também é responsável por outros talentos que hoje brilham no exterior, como Bárbara Valente (Nova York), Ariel Rosa (Milão), Ziggy Moa (Dubai), Fernando Oliveira (Egito), Yasmin Oliveira (Chile) e Elson Lima (Londres).