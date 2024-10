AFD24

A um passo do sonho de desfilar no AFD

Última seletiva de modelos para o AFD, dedicada aos talentos que já são agenciados, aconteceu nesta sexta (4); evento reuniu 211 modelos

Luiza Gonçalves

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 00:09

Participantes da última seletiva de modelos agenciados Crédito: Marina Silva

“É o evento do ano quando se trata do calendário de moda na Bahia”, garante Silvado Tavares. O responsável pelo projeto social PJT Models acompanhou, na tarde da última sexta-feira (4), 34 modelos selecionados para tentar a sorte e, quem sabe, garantir presença no Afro Fashion Day 2024. Esta foi a última seletiva de modelos para o AFD, dedicada aos talentos que já são agenciados, e que reuniu 211 modelos de sete agências de Salvador, no Coworking e Espaço de Arte, no Shopping Barra. A etapa selecionará mais de 50 modelos para compor o casting do desfile, no dia 1º de novembro, no Largo do Campo Grande.

“Essa etapa é a final da seletiva, que a gente faz com os modelos profissionais das agências da cidade. E a gente vê cada vez mais modelos se cadastrando, participando do evento. A gente vê modelos que já desfilaram em edições passadas, viajaram, voltaram e estão aqui de novo. Então, significa que eles ficam muito felizes em desfilar para o Afro, e a gente fica muito feliz em proporcionar esse grande evento, onde eles são os protagonistas”, afirmou Luciana Gomes, gerente comercial e de marketing do Jornal CORREIO.

Os modelos pegaram suas fichas de inscrição, tiraram fotos e desfilaram em frente ao júri, composto por membros da organização do AFD. Fora do coworking, o ambiente era de expectativa entre modelos e agenciadores, que alinhavam os últimos detalhes, davam dicas e preparavam o caminhar para a passarela.

Um dos agentes era Vinny Vasconcelos, que reunia seus 25 modelos para esse momento tão aguardado: “O bacana é que as pessoas esperam, sonham com esse momento que é estar no Afro Fashion Day. E é uma oportunidade para todos os perfis, uma mistura de belezas e que gera muitas oportunidades”.

“O Afro Fashion Day tem uma força gigantesca, a nossa Bahia precisa ser vista e valorizada cada vez mais. Nossos talentos estão aqui, e o que a gente precisa é de oportunidades como essa”, pontua Lea Matos, agenciadora da 40º. Neste ano, ela trouxe para a seleção 25 modelos, entre eles Karen Brito, 18, que, na ocasião, saiu direto do hospital para o casting. “Ano passado, eu desfilei para o Afro Fashion Day e foi de extrema importância o poder e a personalidade que esse desfile tem. Eu passei mal mais cedo, tive uma crise de enxaqueca, estava no médico e moro em Candeias, mas fiz de tudo para estar aqui. Me atrasei uma hora, estou em jejum, mas não poderia perder esse momento perfeito, e, se eu passar, vou entregar tudo na passarela”, garantiu a modelo.

“Alguns dos rostos da seleção já são conhecidos na trajetória do evento. Lavinia Borges, por exemplo, veio das seletivas de bairro de 2023 e voltou ao evento para tentar sua segunda participação, desta vez agenciada pela One Models. “Esse desfile é muito especial, rompe paradigmas e mal vejo a hora de fazer parte mais uma vez”, contou animada. A modelo Luana Ferreira também retorna às seletivas e, se passar, será sua quinta participação no AFD. “Sigo participando porque, para mim, o Afro me faz sentir em casa, pertencente. Saber que sou parte desse projeto incrível, que posso ir e voltar e estarei em casa, é muito gratificante”, disse.

Houve também modelos como Pedro Augusto Sales que, apesar de ser de Salvador e já ter trabalhado em outros estados e países, é estreante no casting do desfile e nas passarelas da cidade: “Eu comecei em 2016, quando fui descoberto, lá em Recife e comecei a trabalhar em 2018, em São Paulo. Este é meu segundo casting aqui em Salvador e minha primeira temporada na minha cidade. Sempre tive vontade de trabalhar aqui, e o Afro é uma oportunidade incrível, não só pela representatividade do desfile, mas para poder conhecer o meio, os modelos e os estilistas daqui”.