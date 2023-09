De Luíza Sonza a Preta Gil: as famosas traídas que expuseram 'chifre' ao mundo

Após uma traição amorosa, muitas vítimas optam por esconder o 'chifre' do mundo. Não foi essa a receita seguida por algumas famosas que experimentaram a infidelidade nos últimos meses. O caso mais recente foi de Luíza Sonza, que expôs o ex-namorado Chico Moedas em rede nacional. Antes dela, outras mulheres como Shakira, Preta Gil e Bela Campos falaram abertamente sobre suas desilusões. Relembre: Shakira A cantora colombiana vivia um casamento sólido e duradouro até o momento em que Piqué a traiu. Além de publicizar a infidelidade em entrevistas e publicações, a artista escreveu músicas sobre o caso, deixando claro na letra que as mulheres "não choram, elas ganham dinheiro".

A traição mais recente foi a de Bella Campos. O ex dela, MC Cabelinho, foi flagrado saindo do motel com uma mulher em Belo Horizonte. Agora, após saber da traição envolvendo Luísa Sonza, Bella compartilhou onde Ana Maria Braga aparece chorando com a legenda "homem nunca decepciona. Você espera o pior e ele entrega".