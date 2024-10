MÚSICA

De passagem por Salvador, Diogo Nogueira fala da forte conexão com a Bahia e anuncia novos projetos

Retorno já tem data marcada para o dia 15 de novembro, quando ele fará uma apresentação na Concha Acústica.

Da Redação

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 16:28

Diogo Nogueira esteve no evento que comemorou os 90 anos de Heda Alves Crédito: Dois em Um Fotografia

O cantor Diogo Nogueira esteve em Salvador para um show na noite da quinta-feira (24) e aproveitou a passagem pela cidade para falar da sua relação com a Bahia e seus projetos futuros. O artista fez questão de falar da conexão com o público local. “A energia daqui me faz querer voltar sempre. Não consigo ficar muito tempo longe”, diz.

E o retorno já tem data marcada para o dia 15 de novembro, quando ele fará uma apresentação na Concha Acústica. Diogo também ressaltou a importância cultural da região para o samba: “A terra do batuque, da dança e da música africana, raízes do Samba de Roda. Não tem como falar da história do samba sem mencionar a Bahia.”

O sambista tem muitos trabalhos pela frente. Ele está finalizando o Volume 2 do álbum Sagrado, com músicas inéditas, além de sua série no YouTube, Comida de Santo, que aborda a culinária e o Candomblé, dois aspectos importantes de sua vida. No próximo ano, ele lançará o programa Diogo na Cozinha no GNT, que trará mais um projeto especial para os fãs.