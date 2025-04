PERFIL

De Salvador a Nova York: como Jorge Dorsinville transformou sua história de vida em arte

Bailarino, ator e diretor de movimento, o baiano superou desafios pessoais e profissionais para conquistar o mundo da moda e da publicidade internacional, sem jamais esquecer suas raízes

Gabriela Cruz

Publicado em 13 de abril de 2025 às 10:07

Jorge Dorsinville como diretor de movimento e quando era do balé de Daniela Mercury Crédito: arquivo pessoal

Você sabe o que faz um diretor de movimento? Há pouco mais de dois anos, o baiano Jorge Dorsinville, 37 anos, também não tinha uma noção exata desta profissão. Tudo mudou quando, já vivendo em Nova York, decidiu usar sua experiência em dança, teatro e artes visuais para criar algo novo – e encontrou nessa função, ainda pouco conhecida no Brasil, um território fértil para misturar linguagens e inovar.>

Hoje, ator e bailarino baiano é um dos nomes em ascensão na publicidade e na moda internacional, colaborando com marcas globais como Balmain, Disney, Prada e Michael Kors, assinando trabalhos na Europa e nos Estados Unidos. “O diretor de movimento é o responsável por dar vida ao corpo na imagem. Cada gesto, cada olhar, cada movimento é pensado para transmitir uma mensagem”, explica Jorge. Mas a trajetória até esse momento foi marcada por desafios, descobertas e muita resiliência.>

Paixão pelo movimento

A história de Jorge começa em Salvador, Bahia, no bairro periférico de Cosme de Farias. Foi lá, ainda criança, que descobriu a paixão pelo movimento em gincanas culturais da comunidade. “Foram minhas primeiras experiências com representação. Era tudo que eu precisava para me expressar em um ambiente onde era constantemente julgado pelo meu jeito de ser”, relembra. Criado em uma família humilde, sem acesso à cultura formal, ele viu na dança um refúgio e uma “forma de cura”.>

Jorge Dorsinville com Daniela Mercury: paixão pela dança Crédito: Acervo pessoal

Na adolescência, começou a trabalhar lavando carros e vendendo roupas para poder frequentar suas primeiras aulas de dança na Fundação Cultural do Estado da Bahia, no Pelourinho. Lá, foi incentivado por professores a levar a vocação a sério. Aos 20 anos, já integrava o balé do Teatro Castro Alves, no qual trabalhou com grandes coreógrafos da Bahia. Sua carreira deu um salto quando foi selecionado, entre mais de 300 pessoas, para integrar o grupo de Daniela Mercury, com quem dançou e coreografou por oito anos, viajando pelo mundo.>

Em ação no teatro Crédito: Acervo pessoal

Salto para Nova York

Depois de consolidar sua carreira no Brasil, há 13 anos, Jorge decidiu se desafiar novamente, mudando-se para Nova York. A cidade, conhecida por sua diversidade cultural e competitividade, foi um recomeço. “Nova York é um lugar onde você tem que se expor, mostrar quem você é, porque ninguém vai fazer isso por você”, reflete.>

Os primeiros anos não foram fáceis. Sem falar inglês e sem conexões, Jorge trabalhou em um restaurante brasileiro para se sustentar. Aos poucos, começou a compartilhar vídeos de dança nas redes sociais, chamando a atenção de produtores locais. Sua autenticidade e ligação com as raízes baianas foram as chaves para novas oportunidades.>

Diretor de movimento

Foi em Nova York que Jorge descobriu o papel de diretor de movimento, uma profissão em ascensão na moda e na publicidade. “O movimento transforma o produto, ele dá energia, autenticidade. Meu trabalho é direcionar cada gesto, cada olhar, cada detalhe do corpo”, explica. “Crio emoções de forma significativa e escultural. Possuo um vocabulário físico específico que busca continuamente se conectar com a ideia de liberdade e beleza. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como dirigindo desfiles de moda, criando conteúdo para campanhas publicitárias, trabalhando em projetos editoriais ou coreografando para filmes. No fim das contas, tudo se resume à conexão”, completa.>

Jorge dirigindo Quannah Chasinghorse, primeiro top model indígena dos Estados Unidos Crédito: Acervo pessoal

Jorge já dirigiu campanhas para marcas globais, colaborando com músicos, influenciadores, personalidades e modelos. Seu mais recente trabalho foi para o The New York Times, em uma matéria especial dedicada a celebrar as mulheres que estão dominando o estilo R&B no cenário musical global. O projeto contou com estrelas como H.E.R., Victoria Monét, Coco Jones, Jessie Reyez e Tinashe, e envolveu sessões fotográficas em Nova York e Los Angeles. “Trabalhar com essas artistas foi incrível. Meu papel era traduzir suas histórias e carreiras em expressões e movimentos que transmitissem força e autenticidade”, conta Jorge.>

Ele também foi responsável por uma campanha para a C.R. Fashion Book, revista de moda de renome mundial fundada por Carine Roitfeld. No editorial, transformou influenciadoras digitais em supermodelos, inspirando-se na atitude e na elegância de nomes como Naomi Campbell. “Foi um desafio imprimir a energia das passarelas em pessoas que ainda não estavam habituadas a esse universo, mas o resultado foi poderoso”, relembra.>

Outro trabalho que ama é a capa com Quannah Chasinghorse, primeiro top model indígena dos Estados Unidos, para a Domina Journal. “Foi incrível fazer esse trabalho por diversos motivos: além de poder dirigir essa modelo incrível para uma publicação liderada só por mulheres, que acaba de ser lançada”, diz. “Eu sou pai de uma menina e poder trabalhar com essa forma feminina é muito importante para mim”, explica Jorge.>

Impacto social

Além de sua carreira artística, Jorge criou o projeto JD Only Love, uma marca de roupas idealizada para promover o amor e a solidariedade. Cada peça vendida apoia organizações globais, como a Born This Way Foundation e a Humane Society NYC. “Minha ideia é usar o amor como munição para inspirar e ajudar as pessoas, seja em campanhas ou em ações sociais”, afirma.>

Hoje, Jorge vive em uma casa próxima à Nova York com o marido, Hans, que atua como diretor criativo, e a filha Marielle, de 8 anos. Lá, montou um estúdio de movimento onde desenvolve conceitos para marcas. “Depois de morar muitos anos em Manhattan, decidimos ir para um local maior para que nossa filha tivesse mais espaço para brincar, e também para que eu tivesse mais tranquilidade para criar”, explica. “Em meia hora, consigo chegar aos meus compromissos de trabalho, dos estúdios de gravação, das sessões de fotos e dos clientes”, completa.>

Jorge com o marido, Hans, e a filha Marielle Crédito: Acervo pessoal