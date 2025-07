GRIFE DE LUXO

De vendedor de acarajé às passarelas: baiano estrela campanha da Armani

A rotina não era fácil. Segundo o modelo, “sempre enfrentei o que fosse preciso para poder evoluir e buscar um futuro melhor”. Ele conta que produzia os quitutes durante a madrugada e passava o dia vendendo nas ruas. No Rio, carregava uma mala com pães, bolos e coxinhas, além de cerca de 60 sacolés feitos por ele mesmo.>

Durante três anos, essa foi sua principal fonte de renda. Ao lembrar do passado, ele destaca que cada etapa foi essencial: “Já trabalhei como panfleteiro, atendente de caixa... Hoje trabalho como modelo no mercado internacional e tudo o que fiz me ajudou a chegar até aqui, me tornar quem sou e lutar para conquistar os meus maiores sonhos”, reflete.>