INVESTIGADA

Deolane Bezerra depõe na CPI das Apostas Esportivas próxima terça

De acordo com Girão, a convocação de Deolane pode ajudar a comissão a esclarecer questões relacionadas à manipulação de jogos e apostas. O senador lembra que a empresária, advogada e influenciadora foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

O requerimento também registra que, em 2022, Deolane foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, empresa de apostas esportivas na internet. Na época, a Betzord era investigada por “crime contra a economia popular e associação criminosa”.

Executivo

O senador afirma que a convocação do executivo “é imprescindível para que sejam esclarecidas as práticas da Esportes da Sorte, incluindo a legalidade dos recursos movimentados e as possíveis irregularidades ligadas à lavagem de dinheiro e à manipulação de resultados esportivos”.