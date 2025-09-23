Acesse sua conta
Descubra os pratos que serão servidos na Festa de San Gennaro

Evento vai oferecer pratos da culinária italiana e de outras especialidades

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:30

Gnocchi de vatapá do Pasta em Casa  Crédito: Divulgação 

O Rio Vermelho vai receber no próximo sábado (27), das 10h às 22h, a Festa de San Gennaro, evento que tem origem em Nápoles, na Itália, e que celebra o santo católico. A versão baiana, que chega a 6ª edição, foi criada pelo casal Valeska Chálabi e Celso Vieira, do Pasta em Casa, e não envolve os ritos católicos da original, mas mantém a tradição italiana de celebrar a música e a gastronomia. Este ano, a festa contará com a participação de 15 restaurantes (Pasta em Casa, Forneria do Pasta em Casa, Alfredo’Ro, Crema Gelato Italiano, Casa Iryna, La Mássima, Bella Napoli, Vona, Genaro por Vini Figueira, Isola Cucina Italiana, Bottino, Di Lucca, Casa Chálabi, La Lupa e Manga), oferecendo menus que custarão entre R$ 15 e R$ 60 (confira cardápio).

15 delícias da Vila Gastronômica da Festa de San Gennaro

Gnocchi de vatapá ao molho de moqueca e camarões, Pasta em Casa por Divulgação
Mjadra, Casa Chalabi por Divulgação
Gnocchi di patata alla bolognese, La Mássima por Divulgação
Sanduíche Ciabatta com parma e cream chease, Casa Chalabi por Divulgação
Sanduíche na ciabata por Divulgação
Quibe frito e esfiha de carne, Casa Chalabi por Divulgação
Pudim de Coalhada, Casa Chalabi por Divulgação
1 de 7
Gnocchi de vatapá ao molho de moqueca e camarões, Pasta em Casa por Divulgação

A vila gastronômica, principal diferencial da festa, tem curadoria do chef Celso Vieira que adianta que fará uma homenagem especial a São Cosme e São Damião, celebrado neste dia. “Vou fazer uma alusão ao clássico caruru, com um Gnocchi de vatapá ao molho de moqueca e camarões. Afinal, essa é a Bahia de todos os santos!”, conta. O próprio Celso traz um menu com novidades, embora repita os pratos mais pedidos de outras edições, como a Pizza al Taglio, sucesso absoluto de público, que agora será oferecida com dois panini especiais numa barraca específica da Forneria: Parma com creme de queijos e rúcula e o famoso Caprese com tomate seco, pesto genovês e muçarela de búfala.Já a Casa Chálabi vem com uma Mjadra (arroz com especiarias, galinha à moda árabe, coalhada e cebola crisp) e uma versão ousada do Schnitzel de frango no palito com molho picante. E, claro, esfihas e quibe .

Estreante na festa, a recém-inaugurada Casa Yryna preparou um Menu que inclui, dentre outras opções, um Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo, enquanto o Bella Napoli, que participa da festa desde a primeira edição, levará o sanduíche de parmegiana, sucesso absoluto da feira desde o primeiro ano, além de uma massa ao molho funghi. E tem muito mais. Confira o que estará à venda na festa:

MENU:

Pasta em Casa: Pão de calabresa porção - R$ 20; Pasta di gragnano ao ragu de brisket e creme de parmesão - R$ 45; Gnocchi de vatapá ao molho de moqueca e camarões - R$ 50; Cheesecake de doce de leite no pote - R$ 25

Forneria do Pasta em Casa: Pizza al taglio - R$ 25; Sanduíche na ciabatta com parma, cream cheese, rúcula e tomate - R$ 40; Sanduíche caprese com queijo de búfala, pesto, alface e tomate assado - R$ 40

Alfredo´Ro: Arancine – Bolinho de risoto com costela e aioli aromático - R$25; Penne al Ragu Toscano - R$ 45; Spaghetti al Filetto - R$ 50; Gnocchi ai Quattro Formaggi e Gamberi – Nhoque cremoso de 4 queijos com camarões grelhados - R$ 55; Torta di Limone ou Brownie al Ninho – R$22

Casa Chálabi: Mjadra - R$ 45; Frango crocante com geleia de pimenta - R$ 30; Quibe frito - R$ 15; Esfiha de carne ou queijo - R$ 12; Pudim de coalhada - R$ 18

Genaro por Vini Figueira: Bolinhos de provolone - 06 unidades - R$ 28; Arroz de rabada - R$ 49; Risotto de moqueca - R$ 52; Crema Gelato Italiano - Vários sabores - R$ 25 cada

Casa Iryna: Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo - R$ 49; Bucatini Alla Carbonara- R$ 49; Focaccia de tomate confit, stracciatella, pesto e Parma - R$ 36

La Lupa: Panini com Porchetta Romana - R$ 25; Panzarotti Mussarela - R$ 25; Panzarotti Doce - R$ 25

Manga: Sanduíche de costela de boi, stracciatella, cebola e pesto – R$ 45; Sanduíche de atum marinado, emulsão de abacate com algas, pepino e rabanete – R$ 45; Picolé R$ 35

La Mássima: Gnocchi dolci 200g – R$ 25; Gnocchi di patata alla bolognese 380g – R$ 30; Ravióli di brie e damasco al 4 formaggio 280g – R$ 35

Bella Napoli: Sanduíche de parmegiana filé ou frango - R$ 45, Lasanha Molho ao sugo - R$ 45

Vona: Maccharoni com ragu de linguiça – R$ 30; Maccharoni com molho bachamel e camarão - R$ 40; Picolé de Tiramisù - R$ 20

Isola Cucina Italiana: Pizza Romana Margherita - R$ 20; Pizza Romana Farcita - R$ 25; orvete - R$ 20

Bottino Ristaurante: Lasanha camarão ao brie - R$ 60; Hambúrguer de polpetone - R$ 35

Di Lucca: Pizza Marguerita ou Mussarela - R$ 35; Pizza Calabresa ou 4 Queijos - R$ 39; Nhoque Alla Sorrentina - R$ 39; Talharim Mare Monte de Camarão - R$ 60

