Veja 10 receitas com whey protein para incluir na dieta

De bolos a shakes pré-treino, o ingrediente é procurado por quem busca ganho de proteína

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 17:50

Vitamina com Whey Protein Crédito: Shutterstock

Incluir receitas com Whey Protein no dia a dia é uma opção interessante para quem quer ter ganho de massa muscular, sem abrir mão do sabor. Bem conhecido entre os esportistas e por quem ama treinar, Whey Protein é uma proteína de alto valor biológico derivada do soro do leite, sendo uma das fontes mais eficientes para o ganho de massa muscular.

Além de auxiliar no ganho de massa muscular, a substância ajuda na redução de gorduras no corpo e tem uma rápida absorção no organismo. Receitas diversas com o apelidado “whey” são indicadas para aumentar o consumo diário de proteínas, mas deve-se usar de forma equilibrada, já que a ingestão excessiva do suplemento pode levar ao ganho de peso.

O jornal CORREIO preparou um guia com ideias criativas de receitas para deixar as refeições e lanches mais saudáveis, saborosos e mais benéficos para o seu corpo. De mousses a shakes nutritivos, explore maneiras inovadoras de aproveitar ao máximo o potencial desse suplemento em suas refeições.

Descubra abaixo receitas diversas com Whey Protein:

Cupcake de chocolate com Whey Protein

Cupcake de chocolate com Whey Crédito: Shutterstock

O cupcake de chocolate com Whey Protein é um bolo pequeno que pode ser consumido no lanche da manhã ou da tarde. Além de ser uma opção para quem quer comer doce sem sair da dieta, ele é super proteico, por ter ovo em sua composição.

Ingredientes:

30g de Whey Protein sabor chocolate

50 ml leite de soja

3 colheres de sopa farinha de aveia

3 colheres de sopa cacau em pó

1/2 colher de sopa fermento em pó

3 colheres de sopa adoçante em pó

1 clara de ovo

Modo de preparo:

1. Insira todos os ingredientes, menos o leite, em uma tigela, misturando-os até formar uma massa de consistência homogênea.

2. O líquido deve ser acrescentado aos poucos até que a massa tenha o ponto certo.

3. Depois de pronta, divida-a em forminhas de cupcake e coloque-as no forno para assar por cerca de 6 minutos.

Panqueca de banana fit

Panqueca de banana fit Crédito: Reprodução

A panqueca de banana é uma ótima escolha para o café da manhã, utilizando o Whey sabor baunilha. O doce pode ser acompanhado com sucos e granola, além de cair muito bem com nozes e amêndoas.

Ingredientes:

1 ovo

1 banana amassada

1 colher de sopa de aveia

1 colher de sopa de whey baunilha

Rodelas de banana gosto

Canela a gosto

Ingredientes da calda

2 colheres de sopa de Whey Protein

Água a gosto

Modo de preparo:

2. Para a massa, misture o ovo, a banana amassada, a farinha de aveia e o Whey em uma tigela;

2. Para a massa, misture o ovo, a banana amassada, a farinha de aveia e o Whey em uma tigela;

3. Junte a massa da panqueca em uma panela.

4. Coloque a mistura em uma frigideira untada com óleo de coco;

5. Assim que um lado ficar dourado, vire para o outro com o auxílio de uma espátula.

6. Deixe o outro lado dourar também e reserve a panqueca;

7. Para a calda, em um recipiente, misture o Whey com água até dar um ponto de calda cremosa;

8. Coloque a calda sobre a panqueca e sirva com frutas de sua preferência. Aproveite e bom apetite!

Mousse de limão com whey

Mousse de limão com Whey Crédito: Reprodução

Refrescante e saboroso o mousse de limão também pode ganhar um toque especial com Whey Protein funcionando como um doce mais saudável na sua dieta.

Ingredientes:

1 unidade de iogurte natural;

2 colheres de sopa de xilitol;

4 colheres de sopa de whey protein ou proteína vegetal sabor baunilha;

Suco de 1 limão;

Raspas de limão a gosto.



Modo de preparo:

1. Combine todos os ingredientes em um recipiente até obter uma mistura homogênea;

2. Cubra o recipiente e leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas;

3. Ao servir, adicione raspas de limão para um toque extra de sabor.

Bolinho de cenoura de microondas com Whey

Bolinho de cenoura fit Crédito: Reprodução

O famoso bolo de cenoura com cobertura de chocolate pode ser feito de forma bem mais rápida e equilibrada usando Whey e o seu forno microondas. A opção é ótima para quem deseja um doce mais fit, além de agregar as vitaminas presentes na cenoura.

Ingredientes:

80 gramas de cenoura picada

1 ovo

1 colher de eritritol ou outro adoçante

20 gramas de farinha de aveia

3 colheres de sopa de leite

1 colher de café de fermento químico em pó (fermento para bolo)

1/2 scoop de Whey de chocolate (30 gramas)

1 colher de sopa de água

Modo de preparo:

1. Reúna os ingredientes do bolo de cenoura fit na bancada;

2. Para a massa, em um liquidificador, coloque a cenoura, o ovo, o eritritol, a farinha de aveia e o leite. Bata tudo até formar uma mistura homogênea;

3. Acrescente o fermento e bata apenas para incorporar;

4. Despeje a massa em um recipiente ou xícara e leve ao micro-ondas por cerca de 3 minutos;

5. Para fazer a calda, misture o whey com a água até obter uma textura cremosa;

6. Espalhe essa mistura por cima do bolinho;

7. Sirva e tenha um bom apetite

Sorvete de whey sabor morango

Sorvete de morango Crédito: Shutterstock

Para manter a boa forma e enfrentar os dias quentes de verão, nada melhor do que um sorvete de whey sabor morango, feito com ingredientes nutritivos de baixas calorias, que se encaixam perfeitamente em uma alimentação balanceada. Se consumida de forma moderada antes ou depois dos treinos, essa sobremesa é uma excelente fonte de proteínas e pode auxiliar na recuperação e no crescimento do tecido muscular.

Ingredientes:

500 g de morango congelado

2 scoops Whey Protein; sabor morango ou baunilha

2 potes iogurte desnatado (340 g)

Modo de preparo

1. Misture todos os ingredientes e bata a mistura em um liquidificador ou processador até obter um creme homogêneo e consistente.

2. Despeje a mistura em um recipiente próprio para freezer e leve para gelar por aproximadamente três horas.

3. Coloque as porções em taças.

Vitamina de abacaxi whey

Shake com abacaxi Crédito: Shutterstock

Simples e fácil, a vitamina com Whey ganha um toque especial com abacaxi. Uma fruta refrescante e muito presente nas casas dos brasileiros pode ser batida junto com o proteico, para um smoothie pré-treino.

Ingredientes:

100 g abacaxi congelados (2 fatias)

1 colher de sopa leite desnatado em pó (10g)

1 dosador de whey protein (28g)

Água gelada pra bater (+/-200ml)

Modo de preparo

1. Juntar todos os ingredientes no liquidificador

2. Adicionar 200ml de água e bater