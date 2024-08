NOVOS ARES

Destaque do jornalismo baiano, Luana Assiz embarca para intercâmbio nos EUA a convite do governo americano

Considerada um dos grandes destaques do jornalismo baiano, a apresentadora Luana Assiz, da TV Bahia, embarca para os Estados Unidos no dia 13 de setembro, a convite do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, para participar do Programa de Liderança para Visitantes Internacionais. A iniciativa tem como objetivo promover a troca de experiências entre profissionais brasileiros e norte-americanos.