DESCANSO MERECIDO

Destaque no remake de ‘Renascer’, Vladimir Brichta planeja pausa nos trabalhos após fim da novela

Considerado um dos grandes destaques do remake de ‘Renascer’, o ator Vladimir Brichta prepara para se despedir do personagem Coronel Egídio.

“Quando eu parei lá atrás, não sabia que seriam 10 anos. Só sabia que o meu trabalho estava aquém do que eu poderia fazer. Estava satisfatório para o meu contratante, mas não para mim. Quando voltei em 2016, começou a acontecer uma coisa parecida com o que havia rolado antes: fiz cinco novelas em cinco anos. Não é que agora eu esteja insatisfeito, mas realmente é uma demanda muito grande. É um trabalho desgastante e que ocupa muito tempo. Por enquanto, só quero descansar“, explicou.

Sobre as expectativas com o desfecho do seu personagem, o artista adianta: “Nas últimas semanas, ele fica mais cruel. Espero que o desfecho dele seja à altura de sua maldade.”