Didi Wagner anuncia fim do casamento de 24 anos

Didi Wagner contou a seus seguidores no Instagram neste sábado (17) que chegou ao fim o seu casamento com Fred Wagner. Os dois estavam casados havia 24 anos.



A apresentadora do GNT e ex-VJ da MTV publicou um comunicado nas redes sociais em que diz que a prioridade do ex-casal, nesse momento, são as filhas deles.



Didi Wagner e Fred eram casados desde 1998 e tiveram três filhas juntos.



"A todos que me acompanham por aqui, gostaria de compartilhar que, depois de 24 anos de união, chegou ao fim meu casamento com o Fred", iniciou ela.