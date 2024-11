FAMOSOS

'Difícil pensar como vou seguir sem ele', desabafa filha após morte de Flávio Scholles

Artista morreu aos 74 anos, vítima de câncer

Filha única do artista, Rudaia Scholles teve criação solo do pai desde que tinha apenas três anos. “Eu fui criada por ele, estudei artes, fiquei do lado dele até hoje. Também é muito difícil pensar como vou seguir sem ele, mas pretendo honrar e levar adiante esse trabalho lindo que ele deixou”, disse em entrevista a ABC Mais.

Sholles foi diagnosticado com câncer de próstata há cinco meses. Ele estava internado no Hospital Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, onde vivia.