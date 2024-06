PARCERIA

Dirigido por Nanda Costa em Salvador, clipe de Emanuelle Araújo tem data de lançamento

O clipe de “Vá na Paz do Senhor”, primeiro single do novo álbum solo de Emanuelle Araújo, será lançado no próximo dia 28 de junho. O vídeo, com direção de Nanda Costa e Magali Moraes, foi gravado em Salvador, no começo de maio.